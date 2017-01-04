  • BIST 76.144
  • Altın 133,650
  • Dolar 3,5767
  • Euro 3,7462
  • Kocaeli 6 °C

Yangında can pazarı: 5 kişi dumandan zehirlendi

»
Yangında can pazarı: 5 kişi dumandan zehirlendi
Gebze'de bir apartmanın bodrum katındaki kömürlükte yangın çıktı. Yangında bodrum kattaki Suriyeli ailenin evi kullanılamaz hale gelirken, 2’si çocuk 5 kişi dumandan zehirlendi. 

Edinilen bilgiye göre yangın, Gebze Arapçeşme Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın bodrum katında bulunan kömürlükte çıktı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple 3 katlı bir apartmanın bodrum katında yaşayan Hüseyin Juha isimli Suriye uyruklu vatandaşın kaldığı dairenin yanında bulunan kömürlükte yangın çıktı. Yangın kömürlükten daireye sıçradı. Apartmanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle tüm binayı bir anda dumanlar kapladı. Binadan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar camlara taş atarak ev sahiplerini uyardı. Uyarının ardından binaya giren vatandaşlar evlerde yaşayanları dışarıya çıkarttı, ardından polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdiler.

2’si çocuk 5 kişi dumandan zehirlendi
Olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken itfaiye ekipleri yangının çıktığı yere girerek söndürme çalışmalarına başladı. 112 Servis ekipleri ise dumandan etkilenen Hamza K.(13), Mustafa K.(15), Enes Mevlüt K.(11), Asiye E.(66) isimli vatandaşlara ambulans içinde oksijen vererek müdahale etti. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise tedbir amaçlı Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik bir çalışma sonucunda yangını tamamen söndürdü. Çevrede bulunan vatandaşların itfaiye erlerine dumandan zehirlenmesin diye ayran verdikleri görüldü.

“Kendimizde bulunan yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık ama dumandan giremedik”
Yangının çıktığı caddede esnaflık yapan ve olay anını anlatan Kerim Karamehmetoğlu, “Biz müşterilerle beraber dükkanın içindeydik. Bir ses geldi hemen dışarı koştuk. İtfaiyeyi aradık hemen. Kendimizde bulunan yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştık ama içeriye giremedik çünkü aşırı derecede duman vardı. Çok şükür içeride ölü yok. Herkesi dışarı çıkarttık bir şekilde. Allah’a şükürler olsun herkes sağ salim kurtuldu. Vatandaşlar dışarıda kaldı. Camları kırmak zorunda kaldık, insanlar hava alabilsin diye. Dumandan etkilenenler var” dedi.

Çıkan yangın sonrasında Suriyeli vatandaşların kaldığı daire kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ya2-002.jpgya3-001.jpgya4-003.jpgya5-002.jpg

Bu haber toplam 969 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski muhtar Seçgin hayatını kaybetti04 Ocak 2017 Çarşamba 14:16
  • Kavga ettiği şahsı öldürdü, tutuklandı04 Ocak 2017 Çarşamba 13:03
  • Yeni bulduğu işe başlamadan intihar etti04 Ocak 2017 Çarşamba 11:28
  • İşte Kocaeli'de yerleri değişen emniyet müdürlerinin tam listesi03 Ocak 2017 Salı 23:26
  • Kocaeli'de Reina'ya saldıran terörist alarmı03 Ocak 2017 Salı 22:57
  • Emniyet Müdür Yardımcılarının görevi belli oldu03 Ocak 2017 Salı 22:41
  • AK Parti İl binası önünde şüpheli paket alarma geçirdi03 Ocak 2017 Salı 22:40
  • Emniyet müdürü Bahçekapılı asaletini aldı03 Ocak 2017 Salı 22:40
  • Karakaş ve Keskin görevine devam03 Ocak 2017 Salı 22:34
  • Cesedi bulunan işçiyi, arkadaşının attığı kafa öldürmüş03 Ocak 2017 Salı 18:12
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Bu şehrin yatırıma ihtiyacı var
    • Mutlu Yıllar
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti