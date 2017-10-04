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Yangında yaralanan kadından acı haber

Yangında yaralanan kadından acı haber

Darıca İlçesi'nde apartmanın bodrum katında doğalgaz kaçağı nedeniyle meydana gelen patlamada vücudunda yanıklar oluşan 38 yaşındaki Suna Gültekin yaşamını yitirdi.

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Darıca Bayramoğlu Mahallesi İlbeyi Sokak'ta dün bir apartmanın bodrum katında doğalgaz kaçağı sonucu meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3 kişi yaralanırken, 13 kişi ise dumandan etkilenmişti. Yangında yaralanan Suna Gültekin'in (38)  İstanbul'da tedavi gördüğü Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. 

Gültekin'in bir süre önce eşinden boşandığı ve 2 çocuğuyla birlikte yaşadığı öğrenildi.

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