Yani stadyuma en uygun isim ne olabilir?

İki hafta süreli senelik iznimi dün tamamlayıp işimin başına döndüm. Sizlerle yeniden buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığımı belirtmek isterim. Tüm okurlarıma saygı ve sevgilerimi sunarak spordaki gündemi yorumlamaya bıraktığımız yerden devam ediyoruz.

VALİMİZ “ARENA” OLMAYACAK DEDİ

Alikahya’daki yeni stadyumun açılması için artık geri sayıyoruz. İl Müdürümüz Muzaffer Çintimar şubat sonu, mart başı gibi stadyumun hazır duruma geleceğini açıklamıştı. Bir aksilik olmazsa Kocaelispor sezonun son 3-4 maçına burada oynayabilir. Bir taraftan 33 bin kişilik yeni stadyuma geçme heyecanı yaşarken, diğer taraftan ismin ne olacağıyla ilgili de merakla bir bekleyiş içerisindeyiz. Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu, kardeş yayın organımız Büyük Kocaeli Gazetesi’ne verdiği yeni yılla ilgili röportajında, stada Arena adı vermeyeceklerinin altını çizmiş, Kocaeli iline hitap eden bir isim düşündüklerini belirtmişti. Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz da Arena adına karşı olduğunu daha önce açıklamıştı.

İSMETPAŞA İLE DEVAM ÇOK ZOR

Sosyal medyada takip ettiğim kadarıyla Arena’ya kimse sıcak bakmıyor. Arena olmayacak ama ne olacak? Kenti hatırlatan bir simge, yerel bir isim olacak ama ne? Sosyal medyada, spor basısında öneriler isimler var. Mevcut isim yani İsmetpaşa devam etmeli diyen önemli bir kesim var. Atatürk Stadı olsun diyenlerin sayısı da az değil. Valimiz Kocaeli ilene hitap edecek dediğine göre İsmetpaşa’nın kalması veya Atatürk Stadı olması uzak bir olasılık.

HODRİ MEYDAN DİYENLER VAR

Kocaelispor’un fanatik taraftar grubu Hodri Meydan’ın adının yeni stadyuma verilmesine yönelik de talepler var. Kocaelispor tarihinin sembol isimleri merhum Avni Kalkavan, Müjdat Afşin, Mehmet Sadık Efe olsun diyenleri de görüyoruz. En son olarak kimi meslektaşlarım spora yakınlığı ile öne çıkan, Kocaelispor’a elini uzatan Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu adını önermişler. Geçenlerde spor camiasından bir dostum aradı, “Herkesin onay vereceği ismi buldum” dedi. Merakla sorduğumda, “Nikomedia Spor Kompleksi, Müjdat Afşin Stadı” yanıtı verdi. Çok sayıda öneri var. Hepsine saygı duyuyorum. Bu vesileyle kişisel düşüncemi de açıklamak isterim.

SEFA SİRMEN NEDEN YOK?

Aslında en parlak dönemlere imzasını atan Sefa Sirmen, kulübü büyük borç içinde bırakmamış olsaydı, ne Kocaelispor son yıllarda bu kadar dibe vurur, ne de yeni stadyuma isim arardık. Tüm anketlerden açık ara Sefa Sirmen çıkardı. Şu son KEV olayında elini uzatmış olsa en azından adı adaylar içinde yer alırdı. Ne yazık ki, kulübe tarihinin en parlak dönemlerini yaşatan Sefa Sirmen’in yeni stadyuma verilecek isim konusunda esamesi bile okunmuyor. Sirmen bunun için kimseye kızmasın, suçu kendisinde arasın.

NİHAT ERİM’İ KİMSE DÜŞÜNMEDİ

Bugüne kadar yazılmamış, kimsenin aklına gelmemiş olsa da ben yeni stadyum için düşünülmesi gereken isimlerden birinin Nihat Erim olduğu görüşündeyim. Bu kentten henüz Cumhurbaşkanı çıkartamadık ama Başbakan çıkardık. Kandıralı Nihat Erim bir dönem bu ülkede Başbakanlık yaptı. Kenti en yüksek makamda temsil etmiş olması bakımından merhum Nihat Erim adı mutlaka adaylar arasında olmalı. Kocaelispor’un taraftar grubunun simgesi olan Hodri Meydan adına da sıcak bakıyorum. Kocaelispor denince akıllara gelen isimler Avni Kalkavan, Müjdat Afşin, Mehmet Sadık Efe de olabilir.

VALİMİZİN ADIYLA İLGİLİ DÜŞÜNCEM

Valimiz Hasan Basri Güzeloğlu’nun kente büyük değer kattığını görüyor, spora olan yaklaşımını, Kocaelispor konusundaki samimiyeti önemsiyorum. Bu ilde uzun yıllar kalmasının kent ve spor için büyük kazanımlar anlamına geleceğinin farkındayım. Tüm bu gerçeklere rağmen stada Valimizin adının verilmesine yönelik önerilere pek sıcak bakmadığını belirtmek isterim. Bugün için erken olduğunu düşünüyorum ve adı geçen diğer isimlerin daha çok hak ettiği görüşündeyim. Birkaç yıl sonra, Valimizin imzasını taşıyan daha somut göstergeler ortaya çıktığında, örneğin Kocaelispor Süper Lig’e yükseldiğinde mutlaka Hasan Basri Güzeloğlu adının önemli bir yere verilmesi gündeme gelecektir.

Sonuç olarak yeni stadyuma verilecek isim çok önemlidir, mutlaka en doğru, en hak edeni, en yakışanı bulmak zorundayız. Valilik, Kocaelispor kulübü ortaklaşa bir çalışma yapsın adayları belirlesin, isimler kamuoyunda uzun uzun tartışılsın, kamuoyu yoklamaları, anketler yapılsın. Herkesin mutabık kalacağı bir isim zor gözüküyor, bu durumda çoğunluğa bakılarak bir karar verilecek. Bakalım hangi isimde karar kılınacak. Bu arada gazete olarak bizim de internet sitemiz üzerinden bir anket çalışmamız olacak.

Müjdat Afşin’i 19’ncu ölüm yıldönümünde anıyoruz

Günler çok hızlı akıp gidiyor. Müjdat Afşin’i kaybedeli tam 19 yıl olmuş. 10 Ocak 1998’de ebediyete uğurlamıştık onu. 19’ncu ölün yıldönümünde rahmet ve özlemle anıyoruz. G.Birliği’nde Yılmaz Vural’ın yardımcılığını yapıyordu. Yaşı henüz 43’tü. Bir ramazan günü, oruçluyken antrenman sırasında kalp rahatsızlığı geçirmiş, tüm çabalara rağmen kurtarılamamıştı. Genç yaştaki ölümüyle tüm Türkiye’yi derin üzüntüye boğmuştu. Fevziye Camii’ndeki cenaze töreni gözümün önünde. Adeta bir insan seli vardı.

Kocaelispor’da uzun yıllar kalecilik yaptı. 1979-80 sezonu ilk şampiyonluk kadrosundaydı. Çok parlak geçen Güvenç Kurtar ve Mustafa Denizli dönemlerinde yardımcı antrenördü. Futbolcu ve antrenörlük kariyeri bir yana, çok özel bir insandı. Gönül gözü açıktı, iyilik yapmayı çok severdi. Nice gençlerin elinden tutmuş, futboldan ekmek yemesini sağlamıştır. Birçok ortamda sohbetimiz olmuştur. Bulunduğu yere pozitif enerji veren, yüzünden tebessüm eksik olmayan biriydi.

Müjdat Ağabeye gani gani rahmet diliyorum. Kabri nurla dolsun, mekanı cennet olsun. Onu hiç unutmayacağız.