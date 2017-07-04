Yanılan kim acaba ?

Ümit Metin Yıldız ile devam edilip edilmemesi yönündeki tartışmalarda bir kesim, “Yanlışa doğru demek destek değildir. Başkan daha önce 3 kere yanlış yaptı. Mahmut Aydın, Kayhan Çubuklu ve Ümit Metin Yıldız. Yeni bir yanlış yapmasın diye testi kırılmadan kendisini uyarmak istiyoruz” görüşünde. Öncelikle şu önceki yanlış tercih konusundan başlayalım. Evet, BAL’daki ilk sezon Mahmut Aydın’ı göreve getirmek gerçekten ciddi bir hataydı. O dönem bunları yazdık. Başkan Yavuz’un mutlaka bu tercihi yaparken, bir düşüncesi vardı ama tutmadı. 2 maçta 5 puan kaybedilince yollar ayrıldı. Hemen sonra Kayhan Çubuklu’yu göreve getirmenin yanlış bir karar olduğunu düşünmüyorum. Sonuçta Çubuklu yönetimindeki takım yeni oluşmuş olmasına rağmen finale kadar gitti.

BENCE 4’TE 1’İNDE HATALI

Sadece şu tartışılabilir; son 3-4 haftaya girilirken kan değişimi yapılsa iyi mi olurdu diye. Geçen sezonki Ümit Metin Yıldız tercihine yanlış diyenlere sadece gülerim. Takım üst ligi Play-Off finalinde, direkten dönen penaltıyla kaçırmış, görevdeki teknik adam başarısız veya yanlış tercih. Böyle bir şey olamaz. Son derece haksız, adaletsiz bir yaklaşım bu. Dolayısıyla Yavuz’un sadece göreve geldiği ilk günlerde, o da heyecanı ve acemiliğinden teknik direktör tercihinde hata yaptığını düşünüyorum. Görev süresince 4 teknik adamla çalışmış, 1’inde hata yapmış olmasını doğal karşılarım. Bu noktadan yola çıktığımda Bahri Yavuz’un teknik direktör tercihlerinde uyarılmayı gerektirecek bir pozisyonda olduğu kanısında değilim.

NASIL OLUYOR BU?

Sonra, çok daha önemli bir nokta var. Bahri Yavuz geride bıraktığımız sezon hemen hemen tüm antrenmanları izledi. İçerde dışarıda tüm lig maçlarında oradaydı. Hazırlık maçlarını bile kaçırmadı. Sürekli takımla beraberdi, teknik direktörü onun kadar yakından gözlem altına alan kimse yoktu. Ümit Metin Yıldız ile ilgili işi bilmiyor, katkısı yok diyenlerin pozisyonlarına bakalım. Aralarından birkaçı tüm maçları izlemiş olabilir ancak geneli İzmit’teki maçlara gelmiştir. İdmanlarla ilgileri olduğunu hiç sanmıyorum. Belki aralarında sezonda bir iki idman izlemiş olanları vardır. Ne hikmetse 15 günde bir 90 dakikaya bakanlar değil, 365 günün 300’ünde onunla beraber olan, her şeyini bilen Başkan yanılıyor. Nasıl oluyor bu?

Böyle bir yaptırım gerekli

Dün köşemde İl Hakem Kurulu üyesi Arif Doğan Talay’ın geçen sezona dair verdiği istatistikleri paylaşmış, amatör lig, özel ve okul kategorilerinde toplam 6500 maç oynandığından bahsetmiştim. Oynanan maçlar tamam da, asıl oynanmayanları sorgulamak gerekiyor. Amatör ligde 300 maç hakem ataması yapılmasına rağmen tatil edildi. Çünkü takımlar sahaya çıkmadı. İşin maddi yönünü ele alalım. Hakem ve görevlilere bir maç için 750 TL ödeniyor. 300 maçın maliyeti 225 bin TL ediyor. TFF bu rakamı oynanmayan maçlar için ödemiş. Kayıp para, israf edilen para da diyebiliriz. Aslında programa koyulduğu halde tatil edilen maçlarla ilgili masrafların kulüplerden tahsil edilmesine yönelik bir talimat var ama uygulanması pek olası değil. Yani maça çıkmayan takımlara hükmen yenilgi dışında bir yaptırım yok. Böyle olunca da takımların keyfine kalıyor iş. İddiası olmayan gelmiyor.

900 MAÇ PROGRAMA KOYULAMAMIŞ

Bir de madalyonun öbür yüzü var. Fikstüre dahil olduğu halde, ligden çekilen takım sayısı çok fazla. İl Temsilcisi Mithat Ağa, çekilmelerden dolayı programa koyamadıkları maç sayısının 900 dolayında olduğunu söyledi ki, bu çok yüksek bir rakam. Gruplar belli oluyor, fikstür çekiliyor. Tam maçlar başlayacak çekilen çekilene. Ligin devamında da çekilmeler sürüyor. Tabi bu da liglerin sağlıklı bir şekilde oynanmasını engelliyor. Gruplardaki takım sayısı azalıyor, maç adetleri düşüyor. Kimi liglerde takımlar koca sezonu 7-8 maçla tamamlamak zorunda kalıyor. Bu kesinlikle futbolcunun gelişimine engel bir durum. Geçmiş yıllarda ligden çekilen takımların ertesi sezon aynı kategoriye alınmamasıyla ilgili bir ceza gündeme gelmişti. Kimi takımlar için uygulandı ama çok doğru bir yöntem değildi. Bir sezon lige alınmamak, caydırıcı olmamakla birlikte hiç suçu olmayan futbolcuları da mağdur bırakıyordu. Uygulama iptal edildi.

A TAKIMA EKSİ PUAN CEZASI

İyi de, ligden çekilmeleri, maça çıkmamaları engellemek için bir şeyler yapılmalı. Ataması yapılan 300, programa koyulamayan 900 maçtan söz ediyoruz. Sezonda 1200 maç oynanamamış. Bu şekilde devam edemez. Futbolun patronu Mithat Ağa, bu konuda TFF’ye bir öneri getireceğini, yazıyı hazırladığını söyledi. Merak ettim, nasıl bir öneri, caydırıcı mı diye. Sağ olsun Mithat benimle paylaştı. Öneri şu: “Yaş gruplarında bir takım ligden çekilirse eğer, ertesi sezon büyükler ligine eksi 3 puanla başlasın” Doğrusu çok hoşuma gitti. Mithat’ı kutladım, iyi düşünmüşsün dedim. Sonuçta kulüpler en çok büyükler liglerini önemsiyor. Sezona eksi 3 puanla başlamak, kesinlikle caydırıcı bir ceza. Bu uygulanırsa, yaş gruplarındaki çekilmeler ciddi boyutta düşer gibime geliyor. Dilerim Mithat Ağa kardeşimin bu önerisi TFF’nin ilgili birimlerince uygun bulunur ve kısa süreçte hayata geçer.

Alper Çetin geliyor

İlimiz futbol hakemliği uzun zamandır üst liglerde temsil edilemiyor. Bırakın Süper Lig’i, 1.Lig’de bile tek bir hakemimiz yok. Bu durum elbette ki, Kocaeli adına yakışmıyor. Hadi takımımız yok, hiç değilse Süper Lig’de, 1.Lig’de hakemimiz olsun, gururla izleyelim istiyoruz. Bu beklentimizin gerçeğe dönüşmesine yönelik bir umut ışığı belirdi. Geride kalan sezon B klasmanda, yani 2.Lig’de çok iyi maçlar yöneten, imtihanlardan da başarıyla geçen Alper Çetin kardeşimizin A klasmana yükselmesi söz konusu. Merkez Hakem Kurulu pazartesi gününe kadar yeni sezonun klasmanlarını açıklayacak. Merak ve heyecanla bekliyoruz. İnşallah güzel haberi alırız.