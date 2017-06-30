Yanlış yapılıyor

Türkiye’de Malatya, Ordu, Erzincan, Van, Erzurum, Diyarbakırspor gibi şehirlerde eski borç yükünden kurtulmak için şehirlere adlarını veren kulüplerin geçmiş tarihi, mazisi bir kalemde silinip atıldı. Malatyaspor, Orduspor, Vanspor, Erzurumspor, Diyarbakırspor, Erzincanspor’un esameleri silindi. Onların yerine Yeni Malatya, Ordu FK, Erzurum Büyükşehir, Van Büyükşehir, Diyarbekir kulüpleri kuruldu. Bir anlamda hülle yoluyla sıfırdan başladılar. Yeni Malatya Süper Lig’e, Erzurum Büyükşehir 1.Lig’e kadar çıktı. Eski tarihleriyle, mazileriyle, borçlarıyla faaliyetlerini sürdürmekten vazgeçmeyen şehir takımları da var. Kocaelispor ve Sakaryaspor başta olmak üzere. Malum ilimizde de iki kez bu yöntem denendi ama camia kabul etmedi. Sakarya’daki bu yönde teşebbüs de tepki çekti. Her şehrin, her camianın yiyip yutacağı bir olay değildi bu. Belli bir geçmişi olmayan şehir takımlarında bunu yapabilirsiniz ama Kocaelispor ve Sakaryaspor gibi mazilerine sadık camialar böyle bir durumu kabul edemez.

NE GÜZEL DÜNYA DEĞİL Mİ?

Malatya şehri Yeni Malatyaspor’a geçmişteki Malatyaspor gibi sarılıyor. Keza Ordu’da sonuna FK eklenen, Erzincan’da başına 24 gelen gibi. Ne güzel dünya değil mi? Yıllarca kulübü kötü yönet, dünyanın borcuna sok, sonra hiçbir şey olmamış gibi sıfırlan başla. Peki, o dönemin borçları ne olacak? Bir sürü futbolcunun, teknik adamın, personelin, yöneticinin, esnafın alacağı var o kulüplerden. Kimden alacaklar paralarını, kimin kapısına gidecekler? Cevabı net: Gidecek hiçbir yerleri yok. Kulüp kapanmışsa, alacaklılar ne yazık ki avucunu yalıyor. Yeni Malatya’nın, Ordu FK’nın, 24 Erzincan’ın geçmişte borç içinde bırakılmış şehir kulüpleriyle hiçbir organik bağı yok. Yani hiçbir şeyden sorumlu değiller. Malatyaspor kapandı, yerine Yeni Malatyaspor geldi, alacağımı oradan tahsil edeyim derseniz, kapıdan dönersiniz. Daha açık bir ifadeyle ilgili şehir takımlarından alacağı olanlar üzerlerine su içmek durumda.

BIRAKIN ENGELLEMEYİ, TEŞVİK VAR

Ne yazık ki, acı gerçek bu. Beni en çok düşündüren ise, böylesi bir hülle yoluna, illegal bir duruma devletin, TFF’nin hiçbir yaptırım uygulamaması. Bırakın yaptırımı, tam tersine hükümet ve TFF bu zihniyeti, bu düzeni açık bir şekilde destekliyor, teşvik ediyor. İl adının başına, sonuna ekleme yapabiliyorsunuz. Okuyoruz gazetelerde, izliyoruz televizyonlarda. Şu Bakan, Yeni Malatyaspor’a şu kadar katkı sağlamış, öbür bakan Ordu FK’ya şu kadar maddi yardım yapmış diye. Bu olmaz, olmamalı. Bunun yolunu açarsanız her kulüp belli bir borçtan sonra, isim değişikliğine giderek sıfırdan başlar. Kulübü hizmet etmiş sporcu, teknik adam, ekmek vermiş fırın, alın terini dökmüş personel hakkı olan paranın üzerine su içmek zorunda kalır. Böyle bir duruma devletin, TFF’nin kesinlikle izin vermemesi lazım. Kanunlarla, talimatlarla bunun önüne geçilmeli; eski borçtan kurtulmak bu kadar kolay olmamalı ve tabi alacaklılar kaderleriyle baş başa bırakılmamalı.

Kartepe’de tık yok

Doğrusu Belediye Başkanlığını Hüseyin Üzülmez’in kazanmasının ardından Kartepe’de futbol adına çok önemli gelişmeler yaşanacağına, ilçenin profesyonel liglerde temsilcisinin olması için adımlar atılacağına dair büyük beklenti oluşmuştu. Öyle ya, Üzülmez futboldan geliyordu. Kocaelispor’da uzun süre yöneticilik yapmış, İzmit Belediyespor’un da BAL’a çıkmasında önemli rol oynamıştı. Böyle birinin Kartepe’ye Belediye Başkanı olması, futbol adına çok büyük bir şans olarak değerlendirildi.

BAŞİSKELE SOLLADI

Ancak seçimlerin üzerinden 3 yılı aşkın süre geçti. Kartepe ilçenin bırakın profesyonel ligi, BAL’da bile temsilcisi yok. Düne kadar çok gerilerdeki Başiskele ilçesi bile BAL düzeyinde temsil noktasına gelirken, futbolun çok sevildiği, futbolcu potansiyelinin en zengin olduğu, üstüne üstlük futboldan gelen bir belediye başkanının görev yaptığı Kartepe, yerel ligle avunuyor, oyalanıyor. Kartepe ilçeye, Hüseyin Üzülmez gibi bir başkana bu durum hiç yakışmıyor.

GÖZLER ÜZÜLMEZ’DE

Yeni sezon öncesinde bakıyoruz en küçük bir hareketlilik, tam tabiyle tık yok ilçede. Hatta Kartepe Belediyespor’un bu sezon lige katılmayacağı yönünde bilgiler alıyoruz. Kısa bir süre önce Birlikspor’un bu ilçeye taşınması heyecan yaratmıştı ancak o girişimden de bir şey çıkmadı. Kartepeli futbolseverler yeni sezona dair, “Yine mi bir şey olmayacak” diye endişeli bekleyiş içerisinde. Gözler Başkan Hüseyin Üzülmez’de. Güzel haberler bekleniyor.

Futbolun patronundan aldığım ilk bilgiler

Belki erken ama ben yine de merak ettim, İl Temsilcisi sevgili Mithat Ağa’yı arayıp yeni sezona dair bilgi aldım. Henüz yeni sezonun amatör küme kitapçığı gelmedi. Transfer dönemleriyle ilgili de bilgilendirme yapılmadı. Yerel bazdaki takvimle ilgili sevgili Ağa’dan aldığım ilk bilgileri sizlerle paylaşmak istedim. Ağa ağustos başı gibi kuraları çekeceklerini söyledi. Ağa Süper Lig’i eylülün ortalarında, 1.Küme’yi ise sonunda başlatmayı planladıklarını da söyledi.

Süper Lig uzun yıllardır 24 takımla oynanıyordu. Geçen sezon çekilenlerin yerine aşağıdan takım alınmayınca sayı 22’ye indi. Bu sezon Süper Amatör 11’erli 2 grupta oynanacak. Hedef her geçen sezon biraz daha azaltarak olması gereken ideal sayıya inmek. Ki, bu sayı 14 veya 16 diye düşünüyor. Bu bağlamda Mithat Ağa çekilen takımların yerine aşağıdan takım alınmamasıyla ilgili uygulamanın yeni sezonda da devam edeceğini özellikle vurguladı. Bu sezon Süper Lig’deki iki gruptan 4’er takımın düşürülmesine dair bir çalışması da var futbolun patronunun. Birkaç yıl sonra ideal sayı bulunur, lig olması gerektiği gibi tek grup olarak oynatılır diye umuyoruz. 14 ve 16 takımlı tek gruplu Süper Lig’de kalite, heyecan çok daha fazla olacaktır.

Bu arada yeni sezonda 1.Küme’de oynama hakkı olan takım sayısının 42 olduğunu ancak, İl Temsilcisi Ağa’nın yine birçok ekibin çekileceğine dair endişe taşıdığını da belirtmiş olalım.