Yanlışı taklit, daha büyük yanlış

Şehirler arası karayolları üzerindeki yaya üst geçitlerinin kenarlarına afiş asılmasına gıcık oluyorum. Zaten, karayolları yasasına göre yasak. Üstelik çok tehlikeli. Yolda hızla giden arabaların üzerine o bez afişler kopup düşse, zincirleme kaza olur, çok insanın canı yanar.

Buna rağmen, bizim ilimizde bu iş yapılıyor. AK Parti başlattı. Büyükşehir başlattı. Kimse sesini çıkartamadı. Seçim, referandum dönemlerinde yasağı ihlal artık daha da sorumsuzca yapılmaya başlandı.

Büyükşehir Belediyesi’nin köprüler kenarına astığı büyük, boydan boya, yerlerine sağlam oturtulmuş bez afişlerine artık alıştık. Bunlara da izin verilmemesi lazım. Ama iktidar partisine kim yasak koyabilir? Bu referandum öncesi, köprülerin kenarlarına daha küçük, üstelik yerlerine iyi sabitlenmemiş, rüzgârda sallanan bez afişler takılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Nisan’daki mitingi öncesi bunlardan çok asıldı. Maazallah; zaten sallanıyorlar. Kopup aşağıdan geçen arabanın üzerine düşse, facia olacak.

AK Parti’nin ilimizde yaptığı bu yanlışı yazmıştım. Sonra, CHP de aynı yoldan gitmiş. Kemal Kılıçdaroğlu’nun 10 Nisan’da yaptığı, Muharrem İnce’nin dün gerçekleştirdiği İzmit ziyaretleri için köprülerin kenarlarına bez afişler asılmış.

Garibim CHP’nin öyle büyük bez afiş yaptıracak hali de yok. Küçük afişler. Çok eğreti duruyor. Rüzgârdan bir kopsa felaket. Tabii, yetkililer de “AK Parti yaptı, müdahale edemedik. Şimdi CHP afişlerini köprülerden kaldırsak kıyamet kopar” diye dokunamıyor. Kılıçdaroğlu geldi gitti. CHP bu afişleri asmış, bari işi bitince kaldırsın.

Bu şehre ayıp ediyorlar. Bu şehre saygısızlık yapıyorlar. “AK Parti yapıyor, ben de yaparım” mantığıyla bir yanlışın peşinden gitmek, CHP’nin tarzı olmamalı. Muharrem İnce de geldi gitti. Umarım bu sabah arabamla gelirken, CHP’nin köprülerin kenarından sarkan, her an düşecekmiş gibi duran bez afişlerini görmem. CHP’liler nasıl astılarsa, kendileri bunları kaldırmalı.

Akşener çıtayı koydu; Kemal Bey’in sınırı nedir?

16 Nisan’da sandıktan nasıl sonuç çıkarsa çıksın, Türkiye siyasetinde bir hareketlenme olacak.

Referandum sonrasında ilgi odağı olması beklenen isimlerden biri Meral Akşener. Akşener’in önünde üç formül var. Birincisi, EVET’in ezilmesi halinde, MHP’de yaşanacak dalgalanmadan yararlanıp, yeniden ihraç edildiği MHP’nin genel başkanlığına oynamak. İkincisi, halen tüzel kişiliği, yurt genelinde teşkilatları bulunan, seçime katılma hakkı elde etmiş küçük partilerden birine katılıp, genel başkan olmak ve siyasi mücadeleye orada devam etmek. Üçüncü şık da; Meral Akşener önderliğinde, halen aktif siyaset dışında olan bazı önemli isimlerin de katılımıyla, yeni bir siyasi parti kurmak. Bu üçüncüsü en zor olanı.

Meral Akşener, geçen akşam katıldığı bir televizyon programında çok önemli bir açıklama yaptı:

“Referandumda evet oyları yüzde 61.5’un üzerinde çıkarsa, siyaseti tamamen bırakır, kenara çekilirim” dedi.

Akşener’in ortaya koyduğu % 61.5 rakamı, tesadüfen söylenmiş bir rakam değil. Son genel seçim Kasım-2015’de yapıldı. AK Parti’nin Türkiye genelindeki oy oranı yüzde 49, MHP’nin oranı yüzde 12.5 çıkmıştı. Bu iki rakamın toplamı yüzde 61.5.

Hiç kuşkusuz Meral Abla’nın kendisini garantiye aldığı düşünülebilir. Hiç kimse, pazar günü yapılacak referandumda halkın oylayacağı şıklardan birinin yüzde 60’ın üzerinde oy alacağını öngörmüyor. Ama Akşener, 16 Nisan sonrasına iddialı şekilde hazırlanan bir siyasetçi olarak bir çıta koydu. Zaten pazar günü EVET oylarının yüzde 60’ı geçmesi halinde, AK Parti’nin, Erdoğan’ın karşısında hala siyaset yapmanın pek anlamı da kalmayacak. Kılıçdaroğlu’nun da bir çıta koyması lazım. “EVET oyları yarıdan bir fazla çıkarsa bırakırım” demesini elbette bekleyemeyiz. Ama çizgi nedir. Yüzde 55 mi, 58 mi, 60’mı? Zaten sandıktan EVET çıkmasıyla birlikte CHP içinde Kılıçdaroğlu’nun liderliği tartışılacak. Koltuğuna göz koyan pek çok isim var.

CHP lideri, kendisi için bir çizgi koymalı. CHP’nin mevcut yapısı içinde, mevcut delegasyonu ile yapılacak bir olağanüstü kurultaydan Kılıçdaroğlu aleyhine bir sonucun çıkması mümkün değil. Genel Başkan “Ben başarısız oldum. Bırakıyorum” derse, o zaman sağlıklı bir değişim gerçekleşebilir. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’nun, Akşener gibi referandum sonucu ile ilgili bir çıta koyması, kendisini bağlaması gerekiyor.

“Tercih” mührünü öfkeyle vurmayın

Tartışmalar, “Yalancı” , “Namert”, “Diktatör”, “Terörist” kavgalarının sonu geldi. Pazar günü sandığa gidiyoruz. Referandumun sonucu ile ilgili dikkate alınabilecek çok ciddi anketler yok. Pazar gecesi sandıktan hangi sonuç çıksa, sürpriz olacak. Ancak görünen bir gerçek var: Katılım hayli yüksek olacak.

Özellikle sosyal medyada pazar günü oy kullanma biçimi ile ilgili pek çok yalan dolan, hurafe dolaşıyor. Hiç merak etmeyin, Türkiye’deki seçimlerde hile hurda, sahtekarlık olmaz. Sonuç ne çıkarsa, içimize sindireceğiz. Vatandaş olarak bizim görevimiz pazar günü sandığa gitmek, doğru bildiğimiz yönde oyumuzu kullanmak.

Aslında bu referandumda oy kullanmak çok basit. Önümüzdeki oy pusulasında bir tarafında “EVET”, bir tarafında “HAYIR” yazan iki renkli bir oy pusulası bulunacak. Elimizde de “Tercih” yazan bir mühür.

Önemli olan mührü, tercih ettiğimiz tarafa, diğer tarafa hiç sarkmayacak şekilde basmak. Sonra, oy pusulasını terse katlamak, zarfa koyup, sandığa atmak.

Ancak, bu referandum öncesi çok fazla hırslananlar var. EVET yönünde de HAYIR yönünde de çok hırslananlar var. Pazar günü oy pusulasını önünüze koyar, elinizdeki mührü hırs ve öfkeyle kağıda birkaç kez vurmaya kalkarsanız, vurduğunuz damgalardan birinin bile çizgisi, birazcık diğer tarafa kaçsa, o oy iptal edilir.

“TERCİH” mührünü, oy kullanacağınız tarafa birkaç kez basmanın bir zararı yok. Ama mührün ucundan birazcık değer tarafa giderse, bu oy iptal edilir.

Hırsınızı yenin, öfkenizi yenin. Pazar günü sakin bir ruh haliyle, ülkenin geleceği için iyi dileklerde bulunarak oyunuzu dikkatli kullanın. Bir tek oyun bile çok büyük önemi var. 16 Nisan’da referanduma katılımın çok yüksek, iptal edilen oy oranının da çok düşük olmasını bekliyorum.