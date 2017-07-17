Yanlıştan dönecekler

TFF’nin 2 ve 3.Lig kulüplerini Akademi Ligi dışında bırakması geçen haftaya damgasını vuran gelişmeydi. Böyle bir şey olamazdı. Manşetler attık, yorumlar yaptık, haykırdık. Kocaelispor yönetimi, “Var oluş sebebimiz, tek kaynağımız kurutuluyor” diye bağırdı. Altyapı koordinatörü Aydın Günaydın, “Bu bir cinayettir” dedi. Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz’dan, “Bu karar skandaldır” açıklaması geldi. Aynı zamanda 2 ve 3.Lig Kulüpler Birliği Genel Sekreteri olan Gölcükspor Başkanı Ahmet Şahin, yanlışın düzeltilmesi için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Darıca G.B yönetimi, altyapı koordinatörü İbrahim Erestin, “Saçmalık” dedi. Sadece biz değil, Türkiye’nin pek çok köşesinden aynı tepkiler yükseldi.

Böylesi bir haykırış karşısında TFF’nin yanlışta ısrar etmesi bence söz konusu olamaz. Nitekim TFF’ye yakın kaynaklardan yetkili isimlerin alınan kararı gözden geçirdiklerine, üzerinde çalıştıklarına dair haberler aldık. Büyük bir olasılıkla bu hafta içinde açıklanan yeni statünün iptal edildiğine, 2 ve 3.Lig kulüplerinin yeniden gelişim liglerine alındığına dair müjdeli haber gelir inancındayım. Nereden, kimden bu fikir çıktı da 2 ve 3.Lig kulüpleri dışarıda bırakıldı, hangi gerekçeyle böyle bir yanlışı yapıldı bilemiyorum ama bildiğim bir şey var ki kulüplere rağmen bir şey yapamazsınız. 2 ve 3.Lig kulüplerinin önemli bir bölümü, ”İzin vermeyiz” diye ayağa kalkmışsa, “Ben yaptım oldu” diyemezsiniz, eliniz mecbur yanlıştan döneceksiniz.

Birlikspor’un kurtuluşu Körfez Belediyesi’nin elinde

Kocaeli Birlikspor’da maddi sıkıntıyı çözmek için Başkan Erhan Yılmaz’ın çabaları sürüyor. Geçen sezon takım 1.Lig’in eşiğine kadar geldi ancak öncelikle ve özellikle ilçeden yeterli desteği alamadığı için hedef ıskalandı. Bu sezona dair kulübün Beşiktaş’a satışı söz konusuydu. Uzun süre bu konu gündemi meşgul etti ve yaşanan belirsizlikten dolayı da futbolcular birer birer gitti. Öyle ya, bu işten ekmek yiyorlardı ve geleceklerini düşünmek zorundalardı. Neden gittiler diye kimsenin onlara kızmaya hakkı yok. Beşiktaş işi olmayınca Erhan Yılmaz güçlü yönetim oluşumuyla B planıyla yola devam kararı aldı. Tabi elde tek bir futbolcu kalmayınca, transfer yasağından dolayı kadro altyapı futbolcularıyla oluşturuldu.

YILMAZ İÇİN ZOR, İLÇE İÇİN KOLAY

Bildiğim kadarıyla futbolcu ailesine borç 1 milyon 300 bin TL dolayında. Erhan Yılmaz için büyük bir rakam bu ama ilçe için değil. Körfez ilçe önemli sanayi kuruluşlarıyla dolu. Hatırı sayılır işadamları var, üstüne üstlük STK’lar sayısal ve nitelik bakımından kulübe önemli katkı sunabilecek düzeyde. Yani, Körfez ilçe potansiyeliyle transfer yasağını kaldıracak parayı toparlamak da, kulübün ihtiyaçlarını sağlayacak kaynağı yaratmak da çok zor değil. Eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan, uzun yıllar işi bu şekilde döndürdü. 2.Lig kulübünün yıllık TFF ve Spor Toto geliri 2.5 milyon dolayında. Bu ligde yaşamak için gerekli kaynağın 4-5 milyon dolayında olduğunu düşünürsek, 2, 2-5 milyon gibi bir eksik kalıyor. Bu kaynak ilçe potansiyelinden rahatlıkla toplanabilir.

ŞAHIS TAKIMI DİYE BAKIYORLAR

Başkan Yılmaz önceki gün ilçedeki STK temsilcileri, esnaf, işadamı ve siyasi parti temsilcileriyle kahvaltıda buluştu. Yılmaz ilçeden destek istedi. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da aynı çağrıyı yaptı. Baktığımızda geniş bir katılım söz konusu. Bu durum sevindirici olsa da, asıl önemli olan geri dönüşler. Toplantıdaki yardım sözleri, taahhütler dilerim hayata geçer. Burada kilit nokta Körfez Belediyesinin işin içinde ne kadar olup olmadığıdır. Tamam, Baran maçlara geliyor, belediyeden lojistik destek sağlıyor, yardım çağrıları yapıyor ama bu yetmez, yetmiyor da zaten. Sonuçta şu an için ilçedeki sanayici, işadamı, esnaf kulübe şahıs malı olarak bakıyor ve uzak duruyor. Bir kurum, Körfez Belediyesi için içinde olsa, aynı şekilde bakamaz, mutlaka elini uzatır. Erhan Yılmaz bir sanayi kuruluşunun kapısını yardım için çalsa, yüzüne bile bakmazlar ama yanında Belediyeden üst düzey bir isim olsa durum değişir.

BELEDİYE BİZZAT İŞİN İÇİNDE OLMALI

Buradan yola çıktığımızda yapılması gereken ilk şey belli. Yeni oluşacak yönetimde Körfez Belediye Başkan yardımcılarından biri, Başkan Baran’ın sportif danışmanı Metin Özkan mutlaka olmalı. Başkan Baran’ın ricasıyla ilçenin önemli isimlerinin yönetimde yer almaları sağlanmalı. Körfez Belediyesinin bizzat içerisinde olduğu yönetim oluşumu, birçok kapıyı açacak, maddi sıkıntı aşılacaktır. Transfer izni sezon başına yetişmese bile, devre arası bu sorun çözülebilir. Tabi, Başkan Baran’ın kahvaltıda söylediği, daha doğrusu önerdiği gibi kulübün adını Körfez Birlikspor olarak değiştirmek de gerekir. Özetle Birlikspor’un kurtuluşu Körfez Belediyesinin elinde. Yakında güzel gelişmeler olacak umudu ve inancı içerisindeyim. Hayırlısı diyelim.

Bahri Baba bakın ne yapmış

Kocaelispor kurucusu olan Bahri Gök Ağabey benim bu mesleğe yeni başladığım 80’li yıllarda uzun süre İl Hakem Kurulu Başkanlığı ve o zamanki adıyla İl Ajanlığı yapmıştı. İlimiz hakem kurumuna hizmetleri büyüktür. Bahri Baba geçenlerde bir dost ortamında o günlerle ilgili bir anısını paylaşmış. Bir amatör maçta olay çıkmış, hakem feci şekilde dayak yemiş. Dört dişi kırılan hakem doğal olarak kendisine saldıran futbolcudan davacı olmuş. Aradan kısa bir süre geçmiş. İlgili hakem, İl Hakem Kurulu başkanı Bahri Gök’ün yanına gelmiş, “Bana vuran kişi maliyetini karşıladı, dişlerimi yaptırdım. Kendisinden davacı olmaktan vazgeçtim” demiş. Bahri Baba, hakemin bu sözlerine çok kızmış, “Madem öyle senin de yolun açık olsun. Hakemliğin bu dakikada bitmiştir” demiş ve ilgili hakemin belgelerini yırtıp atmış. Bence derslik bir olay, bu yüzden paylaşmak istedim. Umarım mesaj alınmıştır.