Yanmayan sokak lambasına ceza

Tasarıya giren yeni maddeye göre, elektrik dağıtım şirketlerine denetimleri dışında da genel aydınlatma kapsamında tespit edilen yanmayan, yerinde olmayan armatür veya direklere ilişkin eksiklerin giderilmesi için şehirlerde 24 saat, şehir dışı bölgeler için 72 saat süre verilecek. Belirlenen sürede eksiklikler giderilmezse, dağıtım şirketine her bir direk için veya armatür için 500 lira para cezası kesilecek. Kesilen cezanın da bir ay içerisinde ödenmesi istenecek.

TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu, ülke genelinde yaklaşık 6.6 milyon armatür olduğunu, yaptıkları denetimlerde 400 bin arızalı armatür tespit edildiğini söyledi. Şirketlere yaptıkları denetimlere rağmen hâlâ 104 bin arızalı armatüre rastladıklarını belirten Leventoğlu, arızaların giderilmesine yönelik bir yaptırım olmadığı için sonuç alamadıklarını, arızanın giderilmesinin şirketlere 57 liraya mal olduğunu, yeni cezalarla arızaların daha hızlı giderileceğini ifade etti.

BORCA YAPILANDIRMA

Elektrik borçlarını ödemeyenbelediyeler ile tarımsal sulama borçları için yeniden bir yapılandırma getirildi. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilen bir önergeyle TEDAŞ'a borcu olan belediyelerle tarımsal sulamadan kaynaklı elektrik borçlarını yapılandırmanın yolu açıldı TEDAŞ Genel Müdürü Leventoğlu, yaklaşık 10 yıl önce dağıtımın özelleştirilmesi sırasında bu borçların TEDAŞ'ta kaldığını 4 milyar liralık anaparanın 3 milyar lira civarına gerilediğini belirterek, daha önce iki kere yapılandırma getirildiğini hatırlattı. Zaman aşımı süresinin de peyder pey dolmaya

başladığını kaydeden Leventoğlu, bu nedenle şimdi yeniden önerinin getirildiğini anlattı. 868 milyon lira civarında belediyelerden, 1.9 milyar lira da tarımsal sulamadan kaynaklanan bir borcun söz konusu olduğunu ifade eden Leventoğlu, 2016 yılında belediyelerden 61 milyon lira, tarımsal sulamadan da 54 milyon liralık tahsilat sağlanabildiğini söyledi.

MASAK'A 250 ELEMAN

Kara para ve terörün finansmanı ile mücadele eden Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 250 kişilik denetimelemanı takviyesi . Torba tasarıya eklenen yeni bir maddeyle MASAK'A 250 denetim elemanı alımı için kadro verildi. Denetim elemanları diğer kamu kurum ve kuruluşlarından yetişmiş personel içinden sınavla alınacak. Her yıl bir kademe ilerlemesi üç yılda bir de derecesi yükseltilecek.