Yapex Fuarı’nda İzmit standına büyük ilgi

Mimarlık, iç mekan tasarımı, obje tasarımı ve uygulamalarına yönelik ürün ve hizmetlerin yanı sıra, kültür değerlerinin korunması, eski yapıların aslına uygun olarak yenilenmesi kavramlarının da işlendiği ve 162 yapı firması ile 46 belediyenin ürünlerini sergilediği Antalya’daki Yapex Fuarı’ndaki İzmit Belediyesi standı büyük ilgi görüyor.

Antalya Expo Center’da bu sene 25. si düzenlenen Uluslararası Yapex Yapı ve Restorasyon Fuarı’nı İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’da ziyaret etti. Başkan Doğan, İzmit Belediyesi’nin standının yanı sıra fuardaki diğer stantları da tek tek gezerek incelemelerde bulundu. İzmit Belediyesi’nin Kapanca Sokak’ta yaptığı çalışma görsellerinin de sergilendiği standını ziyaret edenler arsında yabancıların bulunması dikkat çekti. Sergiyi gezenlere kitapçık ve broşürler dağıtılarak İzmit’in tanıtımı da yapılıyor.

Antalya’daki fuarda Tarihi Kentler Birliği tarafından belediyeler arasında düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren belediyelere ödülleri de verileceği açıklandı. Bilindiği gibi İzmit Belediyesi de Tarihi Kentler Birliği’nce her yıl yapılan yarışmanın 2016 yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme yarışmasında Ferdane Hanım Konağı Restorasyonu Projesi, Akçakoca Mahallesi Meydan Düzenlemesi, Kapanca Sokak ve Sırrıpaşa Caddesi Sağlıklaştırma Projeleri, Kültür Tepesi Düzenlemesi projeleriyle ödüle layık görülmüştü.