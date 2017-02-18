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Yapı Yol Sen’de Etem Kartal güven tazeledi

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Yapı Yol Sen’de Etem Kartal güven tazeledi
Yapı Yol Sen Kocaeli Şubesi’nde mevcut başkan Etem Kartal güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi. 

KESK’ e bağlı sendikalarda genel kurul süreci devam ediyor. Yapı Yol Sen Kocaeli Şubesi’nin 6’ncı Olağan Genel Kurulu bugün sendika binasında gerçekleşti. Toplam 128 üyesi bulunan Yol, Yapı, Altyapı, Tapu ve Kadastro Emekçileri Sendikası(Yapı-Yol-Sen) Kocaeli Şubesi’nin kongresinde mevcut başkan Etem Kartal tekrar aday oldu. Kongreye katılan delegelerin tamamının oyunu alan Etem Kartal 2’inci Dönem için tekrar başkan seçildi. Kongrenin divan başkanlığını; Yapı Yol Sen Bursa Şube Başkanı Okan Okumuş, yardımcılığını ise Yapı Yol Sen eski Kocaeli Şube Başkanı İbrahim Yıldızkan ve Eğitim Sen Şube Örgütlenme Sekreteri Göksal Yılmaz yaptı. 
 

YÖNETİM KURULU
Etem Kartal(başkan), Adnan Yenice, Ali Karaman, İlkay Kaya, Güven Akın, Afife Baştak, İdris Çoruh

DENETLEME KURULU         
Cihan Türkdoğan, Nurhan Koç, Zeki Gündüz                

DİSİPLİN KURULU     
Nursel YOLOĞLU, Ali ÇOLAK, Safiye KARATAŞ                

ÜST KURUL DELEGELERİ
Etem Kartal, Ali Karaman, Güven Kın, Adnan Yenice, İdris Çoruh, Selahattin Pehlevan, Bekir Ellialtıoğlu, Afife Baştak, Levent Burhanoğlu, Yılmaz Şen, Ali Kaya Ülker
 

ETEM KARTAL KİMDİR?
1968 Ardahan doğumlu. Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Tütünçiftlik Otoyol Bakım İşletme Şefliği’nde 1990’dan görev yapıyor. Sendikada 1992’den bu yana görev yapıyor. 1 dönemdir başkalık yapıyor.

KONGRE TARİHLERİ
Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası(Eğitim –Sen) Kocaeli Şubesi’nin Olağan Genel Kurulu 25 Şubat Cumartesi Günü Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD)Lokali’nde gerçekleşecek. Eğitim Sen Şube Başkanı Suca Omurca emekli olduğu için tekrar aday olamayacak. Eğitim Sen’de 284 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Sağlık ve Sosyal hizmet Emekçileri Sendikası(SES)Kocaeli Şubesi’nin kongresi yarın gerçekleşecek. Kongrede 85 delegenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Mevcut Başkan Mustafa Yıldız 2 dönemdir başkanlık yaptığı için aday olamayacak. 

Ayşegül KALAYCI

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