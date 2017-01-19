Yapı Yol-Sen’den destek açıklaması

Yapı Yol Sen Kocaeli Şubesi’nde geçtiğimiz günlerde ihraç edilen Gülüzar Ateş’a destek vermek için basın açıklaması yapıldı.

KESK’e bağlı sendika başkanları ve demokratik kitle örgütlerinin temsilcilerinin katıldığı basın açıklamasını Yapı Yol Sen Şube Başkanı Etem Kartal okudu.

Yapı Yol Sen Şube Başkanı Etem Kartal, OHAL sürecinde 100 bini akın kamu emekçisinin hiçbir hukuki gerekçe gösterilmeksizin işlerine son verildiğini hatırlattı, “15 Temmuz darbe gecesinin akabinde yaptığımız açıklamalarla, darbe girişimini kınadığımızı, kabul etmediğimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Ancak sadece askeri darbeyi değil, sivil darbeyi de kabul etmediğimizi tekrar hatırlatmak isteriz” dedi.

Anayasanın 90.maddesinin ihlal edildiğini aktaran Kartal, açıklamasında şunları söyledi:

“- ILO’nun 87-98-151 sayılı sözleşmelerine aykırı hareket ediyorsunuz. 27 Aralık 2016 tarihinde herhangi bir soruşturma dahi geçirmeden açığa alınan ve 6 Ocak 2017 tarihinde çıkarılan 679 sayılı KHK ile ihraç edilen BES Kocaeli Şube Başkanımız Gülüzar ATEŞ ve diğer arkadaşlarımız derhal görevine iade edilmelidir. Buradan iktidara bir kez daha sesleniyoruz. Bizlerin ne FETÖ ile ne de her hangi bir terör örgütü ile ilişkimizin olmadığını, bizim kadar sizlerde biliyorsunuz. Attığınız çamur üzerimize yapışmayacak. Çünkü alnımız açık, yüzümüz ak ve başımız diktir. Son arkadaşımız dahi işine iade edilene kadar bu onurlu mücadeleden geri durmayacağız. Meşru ve fiili mücadelemizi sonuna kadar sürdürmeye kararlıyız”

Ayşegül Kalaycı