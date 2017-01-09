Yapılması gereken her şeyi yapıyorlardı

6 Ocak Cuma gecesi yağmur yağarken yattık. 7 Ocak Cumartesi sabahı, bu bölge için pek de alışık olmadığımız kadar beyaz bir İzmit’te uyandık.

Her hafta cumartesi günleri, öğlen saatlerinde çarşıya iner, Kapanönü’nde döner yerim. Geçen cumartesi giderken kar nedeniyle tedirgindim. Ama son yıllarda İzmit Şehir Merkezi’nde hiç bu kadar rahat bir trafik görmemiştim.

Normal havalarda şehir merkezinde hiç ortalıkta gözükmeyen trafik polisleri, her yerde göreve hazırdı. Onlarca Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler çalışanı, Yürüyüş Yolu’nda ellerinde kürekleri ile karları temizliyordu. Aslında, en azından şehir merkezinde kaldırımları dükkân sahiplerinin temizlemesi gerekir. Herkes kendi önünü temizlese, sorun kalmaz. Ama bu kültür bizde yok. Büyükşehir ekipleri son derece özveriyle çalışıyordu.

ELBETTE SORUNLAR OLACAK

Ben bu yazıyı, cumartesi günü öğlen saatlerinde İzmit’i o sakin halini gördükten sonra yazdım. Kar yağışının artması bekleniyordu. Bugünden sonra buzlu günler de olacak. Elbette bu kış koşullarında işimiz zor.

Ama şu kanaate vardım. Belediyeler, özellikle Büyükşehir Belediyesi, bu kez sorumluluk bilinci ile bu günlere hazırlanmış. Umuttepe yolu hep açık tutuldu. Şehir merkezinde insanların yürüdüğü yerler temizlendi. İnsanlar ve araçlar da azalınca şehir bu zor günlerde aslında biraz nefes aldı.

Her türlü olumsuzluğu sürekli eleştiriyoruz. Elbette vatandaş olarak daha iyi hizmet beklemek hakkımız. Ancak takdir etmeyi de bilmemiz gerekir. Son ağır kış koşullarında Büyükşehir ekiplerinin çalışmalarından övgüyle bahsetmezsek, haksızlık yapmış oluruz.

D-100’DE SU TUTAN BÖLGELER

Şehir merkezinde kardan kaynaklanan sorun pek yoktu. Ama D-100 İzmit geçişinde yolun bazı bölümleri çok fazla su tutuyor. Siz arabanızla su kütlesinin içine girmek zorunda kalıyorsunuz, ya da yanınızdan biraz hızlı geçen bir araç, sizin üzerinize bol miktarda su püskürtüyor. Bu su tutan bölgelerde kaza riski de var. Özellikle birkaç yerde sıkıntı çok büyük. Havalar düzeldiğinde D-100 İzmit geçişinde sıkıntılı bölgeleri elden geçirmek lazım.

BU YAZ ÇOK İŞİMİZ OLACAK

Bu konuyu çok fazla yazmışımdır. Bizim şehrimizde pek çok işi yaz aylarında kent tenhalaştığında yapmak lazım. 3-4 yıldan beri yaz aylarında bizim belediyelerimiz yan gelip yatıyorlar. Seçimler oldu. Ramazan yaz aylarına rastladı. Son olarak geçen yaz tam işler başlarken 15 Temmuz yaşandı. İzmit’in tenhalaştığı, iş yapılabilecek kıvama geldiği mevsimler hep boşa harcandı.

Bu kar kalktıktan sonra çok bölgede sıkıntılarla karşılaşacağız. İzmit’teki ana caddelerin, mahalle aralarındaki sokakların, köy yollarının perişan hale geldiğini göreceğiz.

Öyle sanıyorum ki, Anayasa referandumu konusu yaz öncesi biter. Ama haziranda Ramazan ayı var. Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri şimdiden bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Haziran ayında okullar tatile girip, şehir biraz tenhalaştığında yapılması gereken çok iş olacak. İzmit’te her sokağın, her caddenin asfaltlanması lazım. Bazı köy yolları araç giremez hale geldi. Bunları şimdiden planlamak lazım.

Umuyorum ki önümüzdeki yaz sezonu için Büyükşehir Belediyesi bu hazırlıkları yapacaktır.

Nüfus Müdürlükleri’ne takviye yapmak şart

Türkiye kimlik kartlarında çağ atlıyor. İçişleri Bakanlığı, sahibi ile ilgili bütün kişisel bilgileri içinde barındıran yeni “Chip”li kartların dağıtımına başladı.

Bizim milletimiz bu işlere meraklıdır. Pek çok insan, yeni kimlik kartını biran önce almak için ilçe nüfus müdürlüklerine koşuyor. Nüfus idarelerinin başka, rutin işleri de var. Böyle büyük bir yük verilmiş, ancak personel takviyesi yapılmamış. Her şeye rağmen İzmit Nüfus Müdürlüğü’nde mevcut personel özveri ile çalışarak sıkıntıyı en azda tutmayı başarıyorlar. Ama belli ki giderek daha fazla insan, bu kartlara biran önce kavuşmak için Nüfus Müdürlükleri’ne başvuru yapacaklar. Her vatandaş için rutin işlemler yapılıyor ve bunlar belli bir zaman alıyor. Yeni kimlik kartı konusunda işlemleri azaltacak bir formül bulmak ve Nüfus Müdürlükleri’ne eleman takviye etmek şart. Ya da bu kartların dağıtımı boyunca, nüfus dairelerinin geceleri de belli bir vakte kadar açık kalmaları düşünülebilir. Bu iş giderek daha büyük sıkıntı haline gelecek.

En fazla sıkıntıyı MHP yaşar

Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeyi hedefleyen Anayasa değişikliği ile ilgili maraton Meclis’te bugün başlıyor. Türkiye zaten gergin. Türkiye’de toplum siyaseten bölünmüş durumda. Bu Anayasa değişikliği sürecinde gerilimin dozu daha da artacaktır.

Bu süreçte en çok zorlanacak, kendi içinde çelişki yaşayacak partinin de MHP olacağını öngörmek kehanet olmasa gerektir. Çok fazla MHP’li arkadaşım var. Seçmen yaşına geldiğinden beri MHP’ye oy vermiş insanlar. Hemen hemen hepsi, referandumda “Hayır” vereceğini söylüyor. Genel Başkan Bahçeli, “Meclis’te de evet, referandumda da evet vereceğim” demişti. Bir siyasi partide genel başkan ile seçmen arasında bu kadar büyük farklılık olursa, o siyasi partinin varlığını sürdürmesi hayli zor olacaktır.

Bütün siyasi geleceklerini Devlet Bahçeli’ye endeksleyenler, bunca ihraç ve görevden alma furyasının ardından hala MHP teşkilatlarında görev yapanlar kuşkusuz “Evet” diyecekler. Ama bunu parti tabanına, partili seçmenlere nasıl anlatacaklar.

Ben, Devlet Bahçeli’nin durup dururken Cumhurbaşkanlığı sistemini gündemle getirip, bu konuda AK Parti ile çalışma yapması ile ilgili gerekçelerine büyük ölçüde hak veriyorum. Türkiye’nin bu belirsiz durumdan bir şekilde çıkartılması gerekiyordu. Bahçeli, bence burada yanlış yapmadı. Hatta keşke, kendi doğrularını ortaya koyup, ısrar ederek CHP de bu süreç içinde yer alsaydı. MHP’nin bu konudaki açmazı, “Anayasa değişikliği metni hazırlanırken çok fazla AK Parti’nin dümen suyuna girdi” görüntüsü vermiş olmasıdır. Meclis’teki oylamada, AK Parti’den fire beklemiyorum. Ama MHP milletvekillerinin büyük bölümünün Bahçeli’ye rağmen evet demeyi içlerine sindiremeyeceğini de tahmin ediyorum.

Elbette teklif Meclis’ten geçer. Sonra referandum var. Burada da MHP için yeni bir açmaz başlayacak. Ortaya çıkan sonucun ne kadarını MHP kendisine mal edebilecek? Referandumda “Evet” oyu veren

her seçmen, artık AK Partili ve Erdoğan savunucusu olmayacak mı? Bahçeli, 15 Temmuz öncesi Meral Akşener fırtınasını iyi atlattı. Ama Anayasa referandumu sonrasında Bahçeli’nin partisinin başında çok uzun süre kalabileceğini hiç sanmıyorum. Yazın bir kenara; ilimizde İl Başkanı Ünlü’nün, milletvekili Sancaklı’nın, Genel Merkez düzeyinde de Bahçeli’nin siyasi kariyerleri, referandumun ardından sona erecektir. Belki Sayın Bahçeli yeni sistemde Cumhurbaşkanı’nın atayacağı Bakan veya Danışmanlardan biri olabilir. Hatta bakarsınız, yeni dönemde Bahçeli Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısından biri de yapılabilir. Ama parti genel başkanı olarak kalacağını sanmıyorum.

BİR İL BAŞKANI ÇIKIP “SİZİNLE OLMUYOR” DİYEMEDİ Mİ?

Türkiye’ye Başkanlık sistemi geliyor. Kimileri buna “Sistem değişikliği”, kimileri “Rejim değişikliği” diyebilir. Şu bir gerçek ki, Türkiye’de bir şeyler kökünden değişiyor.

Meclis’te ve halka gidildiğinde referandumda sistem değişikliği konusunda herhangi bir geri dönüş beklemiyorum. Üstelik bu iş gerçekleştiğinde AK Parti’nin başarısı kadar, ana muhalefet CHP’nin başarısızlığı ve yetersizliği de tartışılacak. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, süreci iyi yönetemedi. Bir bakıma, Başkanlık sisteminin önünü açtı. Kılıçdaroğlu konuştukça, referandum için kararsız durumda olan vatandaşların önemli bir bölümü, yeni düzenlemeye evet oyu vermeye biraz daha yaklaşıyor.

Kılıçdaroğlu belki doğru sözler söylüyor. Belki bu sistemle ilgili kaygıları konusunda yerden göğe kadar haklı. Ama olmuyor. Anlatamıyor. Sözleri halktan destek bulmuyor.

Cumartesi günü Ankara’da CHP Genel Başkanı il başkanlarını topladı. Merak ediyorum 81 il başkanından biri çıkıp, “Efendim. Bu iş sizin liderliğinizle olmuyor. Bu süreçte siz genel başkanlıktan istifa etseniz, ülkenin gündemini değiştirseniz, bir fedakarlık örneği gösterseniz belki daha faydalı olacaktır” diyemedi mi?

Bu süreç bittiğinde eğer bu ülkenin ve milletin başına kötü şeyler gelecekse, bunun tek sorumlusu Kılıçdaroğlu olmayacak. Hepsi kendilerine siyasi gelecek hesabı yapan il başkanları, mevcut CHP’li milletvekilleri de en az Kılıçdaroğlu kadar tarih önünde suçlu ve sorumlu kabul edilecektir.