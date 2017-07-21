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Yaralı baykuşa zabıtadan yardım eli

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Yaralı baykuşa zabıtadan yardım eli
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi, çalışmalarına devam ediyor.

Şimdiye kadar yüzlerce yaralı ve bakıma muhtaç kuş, köpek, kedi gibi hayvanlara müdahale eden birim görevlileri yaralı bir baykuşun daha yardımına koştu. 

Sanayi Mahallesi'nde bir iş yerinde yaralı baykuş olduğu ihbarını alan Sahipsiz Sokak Hayvanlarına Müdahale Birimi yetkilileri hemen verilen adrese gittiler. Belediyenin veteriner hekimiyle birlikte ayağı kırık baykuşu bulunduğu bölgeden alan ilgililer daha sonra Kandıra yolu üzerindeki Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi'nin yolunu tuttular. Yaralı baykuşu ilgililere teslim eden İzmit Belediyesi yetkilileri, “Vatandaşlar, çevrelerinde sahipsiz, yaralı ve bakıma muhtaç sokak hayvanlarını bizlere bildirdiğinde hemen müdahalede bulunuyoruz'' dediler. Yaralı baykuşun gerekli tedavisi yapıldıktan sonra doğal yaşamına bırakılacağı kaydedildi.

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