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Yaralı Gölcük,Cizre’yi ağırlıyor

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Yaralı Gölcük,Cizre’yi ağırlıyor
3.Lig 1.Grup’ta hafta içi Ankara Demir’e üç penaltı golüyle 3-1 kaybeden, Play-Off yolunda ağır bir yara alan Gölcükspor günü evindeki Cizre maçıyla geçirecek.

Maç eksiğiyle Play-Off hattının 5 puan gerisinde bulunan Kırmızı-Siyahlı ekibimizin düşme hattında olan, can dersindeki rakibini ne yapıp edip puansız göndermesi gerekiyor. Kırmızı-Siyahlı ekipte hafta içi Ankara Demir maçında kırmızı kart gören Cenk ile Aydın takımdaki yerlerini alamayacaklar.

YUSUF TOKUŞ TRİBÜNDE

Gölcük Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 15.00’de başlayacak maçı Gümüşhane’den Şahin Berker yönetecek. Kırmızı-Siyahlılar ilk maçta rakibine 1-0 üstünlük sağlamıştı. Bu arada Tekirdağ maçında hakeme sportmenliği aykırı davranışta bulunduğu için 21 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırılan teknik patron Yusuf Tokuş yarınki maçı da tribünden izleyecek.  

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