Yaralı halde arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi

Körfez'de tıra çarpan otomobildeki 4 kişi araçta sıkıştı. Araçtan çıkarılan sürücü kanlar içinde ambulanstan inerek arkadaşlarının çıkarılmasını bekledi.

Kaza, Körfez D-100 karayolu 95 Evler mevkiinde bulunan tünel içi İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 95 Evler tünelinde maddi hasarlı bir kazayı gören araçlar yavaşlayarak durdu. Trafiğin durduğunu son anda fark eden Muhammet D. idaresindeki 06 YME 02 plakalı otomobil ise sürücünün tüm çabasına rağmen duramayarak kontrolden çıktı. Kayan otomobil önünde duran Osman B. idaresindeki 41 NC 508 plakalı tırın altına girdi. Sürücü Muhammet D., Ferdi S., Cansel K. ve Ahmet adlı 4 kişi otomobilde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede ay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Uzun süren çabalar sonucu ilk olarak sürücü Muhammet S. sıkıştığı yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim edildi.

ARKADAŞLARINI BEKLEDİ

Ambulansa alınan yaralı sürücü ise bir süre sonra ambulanstan inerek diğer arkadaşlarının kurtarılmasını bekledi. Sağlık ekiplerinin tüm ısrarlarına rağmen ambulansa binmeyen sürücü kurtarma çalışmalarını kanlar içinde izledi. İtfaiye ekipleri ise sıkışan diğer 3 kişi de bulundukları yerden çıkarılarak 112 ekiplerine teslim etti.

DURUMLARI AĞIR

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma ile Seka Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ferdi S. ve Ahmet adlı kişinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapalı kalan tünel, araçların yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.