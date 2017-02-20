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Yaralı halde bulunan peçeli baykuşa platin

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Yaralı halde bulunan peçeli baykuşa platin
Kocaeli'de yaralı halde bulunan peçeli baykuş, kanadına platin takılarak sağlığına kavuşturuldu.

Doğal Yaşam Parkı Sorumlusu veteriner hekim Abdülkadir Köybaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, parka getirildiğinde baykuşun kanadının parçalanmış halde olduğunu belirterek, "İlk olarak acil müdahalesini yaptık, sonra kanadının durumunu düzeltmek için operasyonla kanadına platin yerleştirdik." dedi.

Aradan 2 hafta geçtiğini ve hayvanın keyfinin yerinde olduğunu vurgulayan Köybaşı, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar baykuşumuzun durumu iyi, ameliyatın komplikasyonlarını atlattı. Kanadının kırığının iyileşmesinden sonra platinini çıkarıp kanadının toparlayıp toparlamadığına bakacağız, çünkü kaslarında da çok hasar vardı, kanadını da eskisi gibi kullanamama ihtimalini de göz önünde bulunduruyoruz. Onun için eğer uçmayı başarabilirse doğaya geri salacağız. Burada hayvanımızın her türlü beslemesini sağlıyoruz. Gece karanlıkta yiyor. Verdiğimiz besinleri bir süre ılık suda bekletip, sanki bir hayvanı kendi tutmuş da yiyormuş algısı oluşturarak beslemesini yapıyoruz."

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