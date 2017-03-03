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Yaralı köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı

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Yaralı köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı
İzmit'te bir köprünün üzerindeki yaralı köpeğin başında, bir başka köpek dakikalarca bekledi.

Edinilen bilgiye göre, İzmit Halkevi bölgesindeki Adnan Menderes Köprüsü üzerinde sabah saatlerinde yaralı bir köpek gören vatandaşlar hemen seferber oldu.

Yerde hareketsiz yatmakta olan yaralı köpeğin kurtarılması için vatandaşlar İzmit Belediyesi Zabıta ekiplerine haber verdi. Başka köpekler tarafından boğulduğu iddia edilen ve kıpırdayacak hali kalmayan köpeğin zabıtalar tarafından alınmasını bekleyen bir kadın ise köpek üşümesin diye kendi üzerindeki şalı köpeğin üzerine örttü. Bu sırada yaralı köpeğin yanına başka bir köpek gelerek başında dakikalarca bekledi. Hareketsiz yatan arkadaşının yanında bir an olsun ayrılmayan köpek, ekipler gelene kadar olay yerinden ayrılmadı.

Olay yerine gelen İzmit Belediyesi Zabıta ekipleri köpeği alarak veterinere götürdü. Yaralı köpeğin veterinerde tedavi edildikten sonra hayvan barınağına götürüleceği, tamamen iyileştikten sonra ise yine kendi ortamına salınacağı öğrenildi.

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