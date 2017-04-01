Yaralı Nusretiye, Kartepe sınavında

Süper Lig Play-Off’ta ilk 4 haftada zirvede yer alan Nusretiyespor, hafta içinde Doğantepespor’a mağlup olup, liderliği de rakibine kaptırmıştı.

Yeşil-Beyazlı ekip, Play-Off’un ikinci yarısına Kartepe derbisi ile başlıyor, Arslanbey Stadı’nda 15.00’te başlayacak maçta Kartepe Belediyespor’a konuk olacak.

KARTEPE İÇİNDE SON ŞANS

Süper Lig Play-Off’a çok iyi başlangıç yapan, 2’de 2 yapan Nusretiyespor, galibiyet serisini devam ettiremedi, daha sonra oynadığı 3 maçta iki beraberlik, bir yenilgi aldı, çok büyük düşüş yaşadı. Nusretiyespor, yaşadığı puan kayıplarının ardından Kartepe derbisinde konuk olacağı Kartepe Belediyespor karşısında kazanıp, yeniden çıkışa geçmek istiyor. Play-Off’un ilk maçında Derbent’te rakibine çok kolay teslim olan, kalesinde 4 gol gören Kartepe Belediyespor, daha sonra ki maçlarda toparlanmıştı. Mavi-Yeşilli ekip, bugünde Nusretiyespor karşısında kazanıp, ilk iki şansını devam ettirmeyi hedefliyor.