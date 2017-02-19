Yardım Sevenler 89 yaşında

Türkiye Yardım Sevenler Derneği(TYSD) kuruluşunun 89’uncu yılını kutluyor.

Derneğin kuruluş yıl dönümü nedeniyle Kocaeli Şubesi yönetimi tarafından Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği(KYÖD)Sosyal Tesisleri’nde etkinlik düzenlendi. Türkiye Yardım Sevenler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Bilge Yener, 2. Başkan Tarhan Bulucu, Yönetim Kurulu Üyeleri Aysen Günsay, Füsun Dur, Ayşe Kuşkan, Ümran Can, Meral Atay, Necla Hergül, Emine Duvarel ve üyeler, bu etkinliğe katıldı. Gecede, 89’uncu yıldönümü pastası da kesildi.

TYSD Kocaeli Şubesi Başkanı Bilge Yener, “Bu dernek 1928’de kuruldu. Cumhuriyet’in kuruluşu ile aramızda 4 yıl fark var. Seneye 90’ıncı yılımızı kutlayacağız. Çok mutlu ve gururluyuz. Bir sürü projelerimiz var. Burslarımızı veriyoruz, okullara hastanelere projeler üretmeye devam ediyoruz. Hizmetlerimiz devam edecek” dedi.

Ayşegül KALAYCI