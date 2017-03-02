Yardım Sevenler Başiskele Şubesi’nde pastalı kutlama

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başiskele Şubesi, derneğin kuruluşunun 89’uncu yıl dönümünü İzmit Polisevi’nde düzenlenen etkinlikte pasta keserek kutladı.

YER BULAMADILAR

Kamu yararına 5 yıldır Başiskele’de aktif olarak sağlık, eğitim ve sosyal kültürel faaliyetlerde hizmet veren Türkiye Yardım Sevenler Derneği Başiskele Şubesi yöneticileri, ilçede faaliyetlerini gösterecek bir yer bulamamanın burukluğunu yaşıyor.

TYSD Başiskele Şube Başkanı Fazilet Pekdemir Doğan, yöneticiler Handan Baloğlu, Vildan Akbal, Necmiye Zeybek, Ayla Yolasızmaz, Mesude Gün, Leyla Sarı, Nihal Çizer, Havva Yalçınöz, yıl dönümü etkinliğinde üyelerle bir araya geldi. Pasta kesen, yıl dönümünü kutlayan yöneticiler, yeni projeler ve çalışma dönemini de değerlendirme imkânı buldu.

YURT VE ANAOKULLARI YAPTIRABİLİRİZ

140 şubeden biri olan Fazilet Pekdemir Doğan, “Eğitim ağırlıklı hizmet veren başarılı ihtiyaç sahibi öğrencilere burs desteği sağlayan bir derneğiz. Kuruluşun 89’ucu yıl dönümünü kutluyor, ancak içimiz buruk. Halen Başiskele ilçemizde faaliyet gösterecek bir dernek yeri bulamadık. Bağışçılarımızın ve hayırseverlerin desteğini bekliyoruz.” dedi.

Pekdemir Doğan faaliyetlerle ilgili şunları söyledi:

“Kermes organizasyonunun yanında her ay üyelerimize ve gönül dostlarıyla kültür gezisi düzenliyoruz. Engelli vatandaşlara akülü araç temininden, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve giysi ve nakdi yardım yapıyoruz. Okullara çok amaçlı kütüphane ve Atatürk köşesinin yanında hedefimiz ilçemizde yurt ve anaokulu yaptırabilmek. Bunun içinde desteğe gönül dostlarına ihtiyacımız var.”

Yıl dönümü kutlamalarında 51 üyesi bulunan derneğe yeni üye kabulleri de gerçekleştirildi. Dernek yönetimi Mart ayında İstanbul’da tiyatro etkinliği, 7-9 Nisan da Alaçatı Ot Festivali organizasyonu gerçekleştirilecek.

Şennur YILDIZ