Yardıma Var Mısın?

Yardım etmek sizin için ne ifade ediyor? Karşılıklı olduğunu düşündüğünüz bir durumdaki yardım mı, hiç talep edilmemiş fakat sizin sadece öylesine içinizden gelen bir yardım mı?

Bir kimsesize, bir sokak hayvanına, çok zor bir durum yaşamakta olan birisine, okumak isteyen ama imkanları çok sınırlı bir gence, bir hastaya, fırsat ve zaman bulamayan birisine, sadece manevi yardım, içtenlik, samimiyet, dürüstlük bekleyen birisine... Yardımın da türleri var elbet. Bazen sadece bir destek bekler insan, ya da sadece bir güven, yanında olunduğunu görmek, bilmek ve hissetmek. O an görmese de aradığında duymak istediği cesaretlendiren iki çift söz. Bazen çok uzun süredir bulamadığı bir fırsatı yakaladığında karşıdan görmek istediği bir yardım eli, bir destek, içten bir bakış. Bazen birisine ayırdığınız bir zaman çok büyük bir yardım olur bazense bir ödeme yapılması için verilmiş bir miktar para. Bir de bazen gizli olur, ne söyler ne anlatırsınız, sadece yaparsınız, akışa uyum sağlarsınız, göstermeden, ifşa etmeden, işte o zaman bunun adı yardımın ta kendisi, iyiliğin bu hayattaki anahtarı olur.

Kendi içimizi bir düşünmek gerçek duygu ve düşüncelerimizi anlamak gerek aslında bence bir de . Sizden hiç bir şekilde talep edilmese yine de içinizden geldiği gibi yardım eder miydiniz aynı şekilde birisine? O zor durumda olduğu için mi yoksa siz sonrası İçin kendinize yönelik bir karşılık beklediğiniz için mi yapıyorsunuz bu adına ne diyorsanız iyiliği, bu çabayı, bu yardımı veya uzattığınız eli? Yardım kotanız bir başkası İçin sınırsız, bahanesiz ve art niyetsizken bir başkası veya başka bir durum İçin sınırlı ve tahammülsüz bir şekilde mi? Bazen bahanelere ve kendinizi nasıl hissediyorsanız ona göre mi düzenliyorsunuz ve yapıyorsunuz yardımınızı, bu iyilik durumunuzu? Dediğim gibi karşılık bekleyerek mi yoksa içtenlikle, koşulsuzca mı yapıyorsunuz yardımı? Gülümserken mesela karşı tarafın da illa ki gülümsemesini mi bekliyorsunuz? Ya da karşılık almasanız da yine aynı şekilde mi bakıyorsunuz? Birini öylesine mutlu etmek, ona kıymet, değer verdiğinizi hissettirmek, onu önemsemek mi sizin için anlamlı yoksa, sadece bir yardımda bulunurken kendi egonuzun var olduğunu hissetmek mi istiyorsunuz?

Bana göre yardımın karşılığı da, başka bir düşüncesi de çıkarı da olmaz. Yapıyorsan zaten yapıyorsundur, yaşıyorsan zaten yaşıyorsundur. Bazen yaşadığımız süre içinde yardım ile farklı düşünceleri ve niyetleri, amaçları birbirine çok sık karıştırıyoruz. Saf niyeti, saf yardımı, dengeli olmayı unutuyoruz. İçimizdeki bir karşılık beklemek düşüncesinin var olmasını bastıramıyoruz. Ya da koşullara göre hareket etmeyi tercih ediyoruz. Sokak hayvanlarını, evi olmayanları, bir sıcak çorbaya, kalın bir giysiye muhtaç olanları sadece en soğuk geçen kış günlerinde mi hatırlamamız lazım? Sadece sesi çıkana, bangır bangır bağırıp illa ben diyene yardım diye değil mecburiyetten ve sırf sussun diye yanında gibi görünüp ona el, ayak mı olmamız lazım? Sırf bir yardım fonuna kendi adımız geçsin diye yapılacak bir yardım mı yoksa her zaman, her koşulda çabasını bildiğimiz ama imkanı olmayan ve sadece bizim bildiğimiz, gördüğümüz birine uzatılabilecek bir el mi? Aslında her koşulda olmalı yardım, bir de görev haline gelmedikçe, adı yardımdan çok başka bir çabaya benzemedikçe, insanı tüketmedikçe daha bir anlamlı olur aslında.

O halde şimdi ve şu an en yakınınızdan en uzağınıza kadar düşünüp, gerçekten yardıma ihtiyacı olan birisinin hiç beklemediği bir mucizesi, yüzündeki tebessümü olmaya var mısınız?