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Yargıtaya 7 yeni üye seçildi

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Yargıtaya 7 yeni üye seçildi
HSK Genel Kurulu, boşta bulunan 7 Yargıtay üyeliği için seçim yaptı. Kazada hayatını kaybeden Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper, eski HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran ve eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtay'ın yeni üyeleri oldu.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulu, boşta bulunan 7 Yargıtay üyeliği için seçim gerçekleştirdi. Trafik kazasında yaşamını yitiren Başsavcı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper, eski HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran ve eski Ankara Başsavcısı Harun Kodalak Yargıtayın yeni üyeleri olarak belirlendi.

HSK Genel Kurulu, olağan toplantısında boşta bulunan 7 Yargıtay üyeliği için seçimini yaptı. 

Buna göre, eski HSYK Genel Sekreteri Bilgin Başaran, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Basri Bağcı, Yargıtay Savcısı Fevzi Yıldırım, eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Harun Kodalak, trafik kazasında hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in eşi Hatıran Alper, İstanbul Hakimi İslam Çiçek ve Yargıtay Tetkik Hakimi Kadri Özerdoğan Yargıtay üyesi seçildi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in makam aracı, Denizli'de 10 Mayıs'ta hafriyat yüklü kamyonla çarpışmıştı. Kazada Başsavcı Alper ile makam şoförü Akşehirli yaşamını yitirmiş, koruma polisi Ramazan Uğur yaralanmıştı. Alper'in hakim olan eşi Hatıran Alper, Yargıtay üyeliğine getirilen isimler arasında yer aldı.

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