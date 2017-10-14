Yarı maratonda ter dökecekler

Uluslararası 6. Darıca Yarı Maratonu öncesinde, koşuda birincilik için ter dökecek olan sporcular, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda buluştu. Toplantıya Başkan Karabacak ile birlikte Darıca İlçe Spor Müdürü Hikmet Tatoğlu, Darıca İlçe Emniyet Müdürü Hasan Doğan ve IAFF Gözlemcisi Massimo Magnani katıldı. Şampiyon sporcuların da bulunduğu toplantı sonrasında Darıca Yarı Maratonu’nu anlatan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, “Darıca Yarı Maratonu’nu bu sene altıncı kez gerçekleştiriyoruz. Uluslararası nitelik kazanan bu yarışmamızda IAFF’in İtalyan temsilcisi Massimo Magnani bugün yarışımızın gözlemcisi olarak aramızdalar. Dünyada bu yarışmalar Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde gerçekleştiriliyor. Şu anda yarı maratonlar nezdinde Avrupa’da 4 tane bronz kategoride olan yarı maraton var. Biz de inşallah bronz kategoride olan beşinci yarı maraton olarak gerçekleştireceğiz. Bunun için şu anda bütün hazırlıklarımız tamamlandı. Ülke ve sporcu sayıları ile birlikte kriterlerin tamamını yerine getirdik. Gözlemcinin vereceği rapor doğrultusunda da IAFF, yani Uluslararası Atletizm Federasyonu tarafından bu belge bize takdim edilmiş olacak. İnşallah önümüzdeki yıl Bronz kategorisine yükselmiş bir maraton olarak yarışmalara katılacağız” şeklinde konuştu.

“İstanbul Maratonu öncesinde hazırlık olması amacıyla bu yarışa ilgi artıyor”

Darıca Yarı Maratonu’nun İstanbul Maratonu öncesinde sporculara hazırlık imkanı verdiğinin altını çizen Başkan Karabacak, “Özellikle bizim mutfağında çok çalıştığımız İstanbul Maratonu, şu an dünya standartlarının çok üzerinde ve Altın kategorisinde, Darıca Yarı Maratonu da İstanbul Maratonu öncesinde çok iyi bir hazırlık amacı gütmesinden dolayı bu yarışa ilgi ve alaka artıyor. Tabi 5 bin Dolar'dan başlayan ödüllerimiz var. Ayrıca Türk sporcularımızı teşvik etmek amacıyla da Türk sporcularımız arasındaki ayrı kategoride 5 bin TL gibi bir ödülümüz olacak. Kendi sporcularımızı, milli ve yerli sporcularımızı teşvik etme açısından da bunu çok önemsiyoruz. Özellikle bizim Dünya, Balkan, Avrupa ve olimpiyat şampiyonalarında madalya getirebilecek sporcularımızın teşviki açısından bu tür organizasyonlarda yapılan teşviklerin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yarın bizim yarı maratonumuzda dünyanın çeşitli ülkelerinden ve ülkemizden gelen bin 250 elit sporcu koşacağını ve bununla birlikte yaklaşık 8 bin vatandaşımızın da halk koşusunda koşacağını bekliyoruz. Şu anda kayıt numaralarımız tamamen bitti. Biz yarın çok güzel bir spor şölenini ülkemize inşallah yaşatmış olacağız” ifadelerini kullandı.