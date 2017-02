Yarım milyon kişi, kursa gitti, belge aldı

2004 yılından beri eğitim veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) her geçen gün binlerce kursiyerlerin ufkunu açma devam ediyor.

Geçtiğimiz dönemlerde gerek istihdama yönelik, gerekse sosyal hayata yönelik uyguladığı projelerle birçok vatandaşa umut olan KO-MEK binlerce vatandaşı da iş sahibi yaptı. Toplamda 12 ilçede 44 kurs merkezinde 26 farklı meslek alanında 315 farklı branşta 449 bin 657 kursiyere eğitim veren KO-MEK yeni dönemde daha iyiye ulaşmak için çalışmalarına devam ediyor.

175 BRANŞTA 30 BİN 377 KURSİYER EĞİTİM ALDI

2016-2017 Eğitim Öğretim yılının başında yaptığı başarılı çalışmalar ile binlerce yeni kursiyere ulaşarak eğitim veren KO-MEK eğitim öğretim yılının ikinci dönemine de hazır girerek bu alanda “Halk Üniversitesi” olduğunu kanıtlamış oldu. Yeni dönemde 26 farklı meslek alanında 175 branşta eğitim veren KO-MEK 30. 377 kursiyere eğitim vererek bu alanda yeni bir başarıya imza attı. Alanında uzman Usta Öğreticiler ile eğitimlere devam eden KO-MEK yeni dönemde de hem sosyal sorumluluk projeleri, hem de bireysel eğitimlerle binlerce kursiyerin ufkunu açmaya devam ediyor.

AİLE OKULU 1 MART’TA BAŞLIYOR

Eğitimlerin yanı sıra birçok başarılı sosyal projeye imza atan KO-MEK, yeni dönemde de hem sosyal sorumluluk projeleri, hem de bireysel eğitimlerle yol almaya devam ediyor. "Eğitimcinin Eğitimi" projesi ile ilk önce usta öğreticilere eğitim veren KO-MEK daha sonra 44 kurs merkezi ile birlikte birçok farklı projeyi de hayata geçirdi. Yeni dönemde toplum yapısını korumak ve sağlam yapı oluşturmak için gerçekleştirilen “Değerler Eğitimi” projesinde kursiyerlere alanında uzman konuşmacılar ve eğitmenler tarafından eğitim verildi. “Aile Okulu” projesi ile aile yapısını güçlendirmeyi amaçlayan KO-MEK bu alandaki yoğun katılıma cevap verebilmek için Gebze, İzmit ve Gölcük ilçelerinde ayrı ayrı eğitimler düzenledi. 1354 kursiyerin katılarak katılım belgesi aldığı “Aile Okulu” projesinin 6. Dönemi 1 Mart 2017 itibari ile yeniden start alacak.

KENDİ İŞİNİ KURMAK İSTEYENLER KO-MEK’E

İstihdama yönelik açmış olduğu kurslarla alanında yetişmiş elamanlar yetiştiren KO-MEK yeni dönemde de bu alana ağırlık vermek için birçok kurum ve kuruluşla iş birliği yaparak protokol imzaladı. İŞKUR, Kocaeli Üniversitesi ve Ulaşım Park ile yapılan Vatman Projesi kapsamında kursiyerlere eğitim verilerek sertifikaları verildi. Yeni dönemde Havuz Suyu Operatörlüğü ve Asansör Bakım Hizmetleri kursu açarak bu alandaki eksiği gideren KO-MEK birçok vatandaşın hem kendi işini kurmasına hem de iş sahibi olmasına yardımcı oldu. İŞKUR ve KOSGEB ile yapılan ortak çalışmalarda farklı ilçelerde açılan kurslarla kendi işini kurmak isteyen kursiyerlere girişimcilik eğitimi verildi. Yeni dönemde de açılacak yeni kurslar için tüm kurs merkezlerinde kayıt toplamaya devam ediliyor.

FARKLI OLMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ

KO-MEK'te geçtiğimiz dönem bir ilk gerçekleştirilerek, Braille Alfabesi (kabartma yazı) ile görme engelli kursiyerlere Kur’an-ı Kerim okuma eğitimi verildi. Kayıtların devam ettiği yeni dönemde yeterli sayıya ulaşıldığı takdirde Braille Alfabesi ile Kur’an-ı Kerim eğitimlerine tekrardan başlanılabilecek. KO-MEK geçtiğimiz dönemde her alanda olduğu gibi sosyal sorumluluk alanında da yaptığı projelerle farkındalığını ortaya koydu. İHH İnsanı Yardım Vakfı'nın geçtiğimiz dönem KO-MEK'te başlatmış olduğu "Her Sınıfın Bir Yetim Kardeşi Var" projesi ile 44 kurs merkezinde her sınıfa birer kumbara koyarak kursiyerlerle birlikte her ay bir yetim desteklemeye devam ediyor. KO-MEK tarafından hayata geçirilen "Anne Çocuk KO-MEK'te" projesi kapsamında Çocuk Oyun Odaları açıldı. "Ellerden Gönüllere KO-MEK" projesi ile Kocaeli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastalarına ve yakınlarına sosyal destek sağlandı. Evlenecek genç kızlara KO-MEK Bohçası hazırlanarak yeni yuva kurmaları desteklendi. Yıl boyunca verilen eğitimleri desteklemek amacıyla düzenlenecek olan yarışmalar her yıl olduğu gibi bu dönem sonunda da gerçekleştirilecek. Fotoğraf yarışmasından resim yarışmasına, Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma yarışmasından sosyal medya yarışmalarına kadar birçok farklı alanda ödüllü yarışmalar düzenleyerek KO-MEK kursiyerlerini sosyal olarak da geliştiriyor.