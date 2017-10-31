Yarım milyon tasarruf sağlandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi birimlerinde, kâğıt, fotokopi cihazı, elektrik ve elektronik cihazlar ve diğer iletişim cihazlarının yeterli kullanımı teşvik edilerek tasarruf sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 2015, 2016 ve 2017 yıllarında tasarrufa yönelik gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda cihaz, malzeme ve kullanımda yaklaşık olarak yarım milyon TL tasarruf yapıldı.

BİRİMLERİN TALEPLERİ YERİNDE İNCELENİYOR

Kalıcı ve bilinçli yapılan tasarrufların ülkenin kalkınması ve büyümesinde önem arz ediyor. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı da bu doğrultuda Büyükşehir Belediyesi’nin çeşitli birimlerince istenen malzeme ve cihaz taleplerini yerinde inceleme yaparak ihtiyaç analizi yapıyor. Yapılan ihtiyaç analizleri sonucunda birimlerin ihtiyaç dışı ve ihtiyaçtan az talepler yerine yeterli düzeyde malzeme ve cihaz temin edilerek tasarruf yapılıyor.

PERSONEL KARTIYLA FOTOKOPİ CİHAZI KULLANIMI

Büyükşehir Belediyesi tasarrufun sağlanması kapsamında, kamuda Türkiye’nin ilk Merkezi Sistem Baskı ve Görüntüleme Projesini gerçekleştirdi. Projeyle birlikte Büyükşehir Belediyesi personelleri fotokopi ve yazıcı çıktılarını, personel kartlarıyla gerçekleştiriyor. İhtiyaç dışı kullanımın önüne geçilmek için hayata geçirilen projeyle, fotokopi cihazlarına kart okuyucu mekanizma yerleştiriliyor. Personeller bilgisayar çıktıları ve fotokopilerini personel kartlarıyla fotokopi cihazı üzerinde yer alan mekanizmaya okutarak yapıyor. Böylelikle personeller çıktılarını unutmuyor veya gereksiz kullanımın önüne geçiliyor. Bu sistemle kullanımlar kayıt altına alınıyor.

ELEKTRONİK FAKS SİSTEMİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı gelişen teknolojiyle birlikte manuel faxs yönetimi yerine daha kullanışlı bir sistemi işleme aldı. Kolay Yönetimli Faxs Sunucusu sistemi FAXmaker ile birlikte otomatik olarak mail sunucusuna entegre edilerek, faks gönderme veya almayı e-mail adreslerine yönlendiriliyor. Yani Faks gönderme ve alma işlemleri entegre edilen mail hesaplarıyla yapılıyor. Böylelikle Manuel Faks cihazında kullanılan kâğıt kullanımı yapılmayarak, kâğıt tasarrufu yapılıyor.