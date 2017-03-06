"Yarımca Kirazı" bahçelerde canlanacak

Körfez Belediyesi, unutulmaya yüz tutan ünlü Yarımca Kirazı üretimini yeniden canlandırmak amacıyla, 50 bin kiraz fidanı dağıtacak.

Körfez'in simgesi olan Yarımca Kirazı'nın üretiminin yaygınlaşmasını hedefleyen "Her Bahçeye Bir Kiraz" projesi kapsamında, Çamlıtepe Mahallesi'ndeki Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde fidan dağıtımı yapıldı.

Dağıtımın başladığı ilk günde, kimlik belgesi ile başvuran vatandaşlara, ikişer kiraz fidanı verildi.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği projede, ilk etapta 10 bin kiraz fidanı dağıtılacak. Toplamda ise 50 bin kiraz fidanı toprakla buluşturulacak.

Binali Aslan