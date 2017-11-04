Yarımcaspor’da yeni Başkan Güner

Mor-Beyazlı ekipte, geçtiğimiz günlerde yapılan olağan üstü genel kurulda Başkanlık görevine Selçuk Güner getirildi.

YILMAZ ADAY OLMADI

Körfez Yarımcaspor'da Başkanlık görevini yürüten Ahmet Yılmaz, işlerinin yoğunluğu yüzünden görevinden ayrılmıştı. Mor-Beyazlı ekipte, Yılmaz’ın bırakmasından sonra olağan üstü genel kurula gidildi. Yapılan genel kurulda başkanlık görevine Selçuk Günel seçildi. Yeni Başkan Güner, Yarımcaspor’un mazisinin çok eskilere dayandığını, yeniden kulübün ismini yaşatmak adına sportif faaliyetlere başlayacaklarını söyledi. Güner, “Daha güçlü bir yönetim için 18 Kasım’da olağan üstü genel kurul yapıp, yola devam edeceğiz” dedi.

YENİ YÖNETİM KURULU:

Selçuk Güner (Başkan)

Can Vatansever (Başkan Yardımcısı)

Mahir Akar (Genel Sekreter)

Fikri Taşdelen (Muhasip)