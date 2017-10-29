Yarın 3 maç var

İKİ U-14, BİR U-16 MAÇI VAR

İlimizde alt yapı kategorilerinde takımlar Play – Off’lara kalabilmek için kıyasıya bir mücadele içindeler. Yarın üç maç oynanacak olan liglerde U-14 D Grubu’nda Hisareynspor ile Kullarspor ve Ereğlispor ile Kartepe Belediyespor karşılaşacak. Ayrıca U-16 Ligi G Grubu’nda ise Seka Doğanspor ile Karamürsel İdman Yurdu galibiyet mücadelesi verecekler.

GÜNÜN PROGRAMI:

U-14 LİGİ

KARAMÜRSEL STADI

19.15 Ereğlispor – Kartepe BLD

DEĞİRMENDERE STADI

19.15 Hisareynspor – Kullarspor

U-16 LİGİ

KAVAKLI STADI

19.15 Seka Doğanspor – Karamürsel İ.Y