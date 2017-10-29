Yarın 3 maç var
İlimizde alt yapı kategorilerinde yarın U-16’da bir, U-14’te ise iki maç oynanacak
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İKİ U-14, BİR U-16 MAÇI VAR
İlimizde alt yapı kategorilerinde takımlar Play – Off’lara kalabilmek için kıyasıya bir mücadele içindeler. Yarın üç maç oynanacak olan liglerde U-14 D Grubu’nda Hisareynspor ile Kullarspor ve Ereğlispor ile Kartepe Belediyespor karşılaşacak. Ayrıca U-16 Ligi G Grubu’nda ise Seka Doğanspor ile Karamürsel İdman Yurdu galibiyet mücadelesi verecekler.
GÜNÜN PROGRAMI:
U-14 LİGİ
KARAMÜRSEL STADI
19.15 Ereğlispor – Kartepe BLD
DEĞİRMENDERE STADI
19.15 Hisareynspor – Kullarspor
U-16 LİGİ
KAVAKLI STADI
19.15 Seka Doğanspor – Karamürsel İ.Y
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