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Yarın açılıyor! Yıldızlar geçidi olacak

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Yarın açılıyor! Yıldızlar geçidi olacak
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılında yaz boyunca devam edecek konser ve etkinlikler 28 Haziran yarın İzmit’in kurtuluşunda Murat Boz ile başlıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Haziran’da yarın Murat Boz konseriyle başlayacak. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak.

KİMLER YOK Kİ?
Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.

ETKİNLİK TAKVİMİ
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;

Murat Boz               28 Haziran Çarşamba
Rafadan Tayfa        30 Haziran Cuma
İrem Derici              05 Temmuz Çarşamba
Harika Kanatlar       07 Temmuz Cuma
Keloğlan                 21 Temmuz Cuma
Göksel                   22 Temmuz Cumartesi
Murat Kekilli         26 Temmuz Çarşamba
Niloya                   28 Temmuz Cuma
Hakan Altun         02 Ağustos Çarşamba
Arda ile Ceren        04 Ağustos     Cuma
Resul Dindar        09 Ağustos Çarşamba
Pepe                11 Ağustos Cuma
Heidi                18 Ağustos Cuma
Koray Avcı            23 Ağustos Çarşamba
Canım Kardeşim        25 Ağustos Cuma
Demet Akalın        30 Ağustos Çarşamba

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