Yarın açılıyor! Yıldızlar geçidi olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 51. yılında Kocaeli Fuarı’nda birbirinden renkli konser ve etkinlikleri halkımızla buluşturmaya hazırlanıyor. Kocaeli Fuarı’ndaki konserler, İzmit’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 28 Haziran’da yarın Murat Boz konseriyle başlayacak. Yaz sonuna kadar çarşamba akşamları tanınmış sanatçıların konserleri, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler fuarın Güneş Sahnesi’nde yer alacak.
KİMLER YOK Kİ?
Kocaeli Fuarı 51. Yıl Yaz Etkinlikleri, yaklaşık 2 ay boyunca sürecek. Etkinlik takviminde tanınmış ve sevilen sanatçılar fuarda boy gösterecek. İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Karamürselli sanatçı Demet Akalın gibi isimlerin sahne alacağı Kocaeli Fuarı’nda çocukları da birbirinden renkli etkinlikler bekliyor. Kocaeli Fuarı’ndaki tüm konser ve etkinlikler ise ücretsiz olacak.
ETKİNLİK TAKVİMİ
Kocaeli Fuarı’nın 51. yılı nedeniyle düzenlenecek konser ve etkinliklerin takvimi ise şöyle;
Murat Boz 28 Haziran Çarşamba
Rafadan Tayfa 30 Haziran Cuma
İrem Derici 05 Temmuz Çarşamba
Harika Kanatlar 07 Temmuz Cuma
Keloğlan 21 Temmuz Cuma
Göksel 22 Temmuz Cumartesi
Murat Kekilli 26 Temmuz Çarşamba
Niloya 28 Temmuz Cuma
Hakan Altun 02 Ağustos Çarşamba
Arda ile Ceren 04 Ağustos Cuma
Resul Dindar 09 Ağustos Çarşamba
Pepe 11 Ağustos Cuma
Heidi 18 Ağustos Cuma
Koray Avcı 23 Ağustos Çarşamba
Canım Kardeşim 25 Ağustos Cuma
Demet Akalın 30 Ağustos Çarşamba
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.