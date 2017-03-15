Yarın akşam da maçlar var

B Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren maç var. Play-Off yarışı yapan Üçyoldoğuspor ile Bekirderespor kozlarını Cephanelik Stadı’nda paylaşacak. F Grubu’nda üst sıralarda yer alan Kavaklıspor da, Kavaklı Stadı’nda Gölcük İY ile karşılaşacak.
GÜNÜN PROGRAMI:
Cephanelik Stadı
19.15 Üçyoldoğuspor-Bekirdere
Başiskele Arslan Kulaksız Stadı
19.00 Başiskele Bel-Yazlıkspor
Kavaklı Stadı
19.15 Gölcük İY-Kavaklıspor
Beylikbağı Stadı
19.15 Mollafenari-Ç.Gümüşspor
Şekerpınar Stadı
19.00 Darıca Türkeli-Bey.Karadeniz
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