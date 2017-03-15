Yarın akşam da maçlar var

U-16 Ligi’nde heyecan yarın akşam B, F ve H Grubu’nda oynanacak maçlarla devam edecek.

B Grubu’nda zirve yarışını yakından ilgilendiren maç var. Play-Off yarışı yapan Üçyoldoğuspor ile Bekirderespor kozlarını Cephanelik Stadı’nda paylaşacak. F Grubu’nda üst sıralarda yer alan Kavaklıspor da, Kavaklı Stadı’nda Gölcük İY ile karşılaşacak.

GÜNÜN PROGRAMI:

Cephanelik Stadı

19.15 Üçyoldoğuspor-Bekirdere

Başiskele Arslan Kulaksız Stadı

19.00 Başiskele Bel-Yazlıkspor

Kavaklı Stadı

19.15 Gölcük İY-Kavaklıspor

Beylikbağı Stadı

19.15 Mollafenari-Ç.Gümüşspor

Şekerpınar Stadı

19.00 Darıca Türkeli-Bey.Karadeniz