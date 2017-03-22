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Yarın akşamda maçlar var

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Yarın akşamda maçlar var
U-16 Ligi’nde heyecan yarın akşam oynanacak üç maçla devam edecek.

E Grubu’nda Play-Off’a kalması kesinleşen Harb-İşspor, yarın akşam Arslanbey Stadı’ndaki maçta Köseköy Ateşspor’a konuk olacak. Kırmızı-Lacivertli ekip, 1 puan bile alsa şampiyon olacak. Pazartesi günü sahasında Derince Belediye Demirspor’a yenilip, ikincilik şansını yitiren Seka Doğanspor da, Karamürsel Stadı’nda T.Defnespor ile karşılaşacak. İki maçın başlama saati de 19.15 olarak açıklandı.

GÜNÜN PROGRAMI:
Büyükşehir Tesisleri
19.15 H.Hızır Şafak-Ç.Plajyolu
Arslanbey Stadı
19.15 K.Ateşspor-Harb-İşspor
Karamürsel Stadı
19.15 T.Defnespor-Seka Doğan
Metin Oktay Stadı
19.15 Yavuz Selim-Çerkeşli
Şekerpınar Stadı
19.15 Ç.Gümüş-Darıcaspor
 

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