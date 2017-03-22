Yarın akşamda maçlar var

U-16 Ligi’nde heyecan yarın akşam oynanacak üç maçla devam edecek.

E Grubu’nda Play-Off’a kalması kesinleşen Harb-İşspor, yarın akşam Arslanbey Stadı’ndaki maçta Köseköy Ateşspor’a konuk olacak. Kırmızı-Lacivertli ekip, 1 puan bile alsa şampiyon olacak. Pazartesi günü sahasında Derince Belediye Demirspor’a yenilip, ikincilik şansını yitiren Seka Doğanspor da, Karamürsel Stadı’nda T.Defnespor ile karşılaşacak. İki maçın başlama saati de 19.15 olarak açıklandı.

GÜNÜN PROGRAMI:

Büyükşehir Tesisleri

19.15 H.Hızır Şafak-Ç.Plajyolu

Arslanbey Stadı

19.15 K.Ateşspor-Harb-İşspor

Karamürsel Stadı

19.15 T.Defnespor-Seka Doğan

Metin Oktay Stadı

19.15 Yavuz Selim-Çerkeşli

Şekerpınar Stadı

19.15 Ç.Gümüş-Darıcaspor

