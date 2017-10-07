Yarın için plan yapanlar dikkat!

HIZLI SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Gündüz sıcaklığı pazartesi günü 21, salı günü 19 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 11-17 derece arasında olacak. Ani sıcaklık değişimleri yine hastalıklara davetiye çıkartacak.