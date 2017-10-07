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Yarın için plan yapanlar dikkat!

Yarın için plan yapanlar dikkat!

Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü önümüzdeki günlerle ilgili hava tahmin raporunu yayınladı. İlimizde yarın yağışla birlikte sıcaklık hızla düşüyor. Sıcaklık ise 22 dereceye geriliyor.

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HIZLI SICAKLIK DÜŞÜŞÜ

Gündüz sıcaklığı pazartesi günü 21, salı günü 19 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 11-17 derece arasında olacak. Ani sıcaklık değişimleri yine hastalıklara davetiye çıkartacak.

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