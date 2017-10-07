Yarın için plan yapanlar dikkat!
Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü önümüzdeki günlerle ilgili hava tahmin raporunu yayınladı. İlimizde yarın yağışla birlikte sıcaklık hızla düşüyor. Sıcaklık ise 22 dereceye geriliyor.
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HIZLI SICAKLIK DÜŞÜŞÜ
Gündüz sıcaklığı pazartesi günü 21, salı günü 19 dereceye kadar düşecek. Gece sıcaklıkları da 11-17 derece arasında olacak. Ani sıcaklık değişimleri yine hastalıklara davetiye çıkartacak.
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Etiketler : Kocaeli Meteoroloji Müdürlüğü, Kocaeli, hava durumu, yağış
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