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Yarın itibarıyla kapanıyorlar

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Yarın itibarıyla kapanıyorlar
Hükümet, özel dershanelerin kapatılması yönündeki kararla birlikte, özel etüt merkezlerinin de yarın (1 Temmuz 2017) itibarıyla kapanmasına karar vermişti.

Etüt merkezi sahipleri, bu karara itiraz ettiler, faaliyetlerini sürdürmek istediler. Ancak karardan geri adım atılmadı. 1 Temmuz itibarıyla Etüt Merkezi adı altında faaliyet gösteren özel eğitim kurumları da faaliyetlerine son verecekler.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle öğrenci etüt merkezi ibaresi ve tanımı yürürlükten kaldırıldı. Bu merkezlerden şartları uyanlar özel okul, motorlu araçlar sürücü kursu, KPSS, yabancı dil kursu ya da buna benzer kurslara dönüşebilecek.

Dönüşüm şartlarına uymayanlara ise 29 Temmuz 2017'den itibaren sürekli kapatma işlemi uygulanacak.

Belediyeler ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri için ödev ve projelere ilişkin araştırma yapma, öğrencinin ilgi istek ve yetenekleri doğrultusunda sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yürütüldüğü özel öğretim kurumu açabilecek.

Bir faaliyet döneminde sosyal etkinlik merkezine kesintisiz iki ay devam etmeyen öğrencinin kaydı silinecek. Belediyelerin sosyal etkinlik merkezleri sabah 7'den akşam 7'ye kadar faaliyet yürütecek. 1 Haziran-1 Ekim arasında akşam 9'a kadar etkinlik yapabilecek.

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