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Yarın Kocaeli'de bayram var

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Yarın Kocaeli'de bayram var
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 8’inci Açılış Bayramı yarın yapılıyor.

Cumhurbaşkanımız yarın İzmit 15 Temmuz Milli İrade Meydanı (Perşembe Pazarı alanı), 851 milyon TL’lik 223 eseri hizmete açacak. 

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Bugün yapılacak 8.Açılış Bayramı öncesi bugün basın toplantısı yapan AK Parti İl Başkanı Şemsettin Ceylan, hazırlıklarla ilgili bilgi verdi. Mitingi tarihinin belli olmasının ardından gece gündüz çalışarak hazırlık yaptıklarını anlatan Ceyhan; “Dünya lideri kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilimizde en güzel şekilde ağırlamak için geceli gündüzlü çalışarak hazırlık yaptık. 4 gün içinde 500 bin adet el broşürü dağıtımını tamamladık. 50 bin adet daha basılıp dağıtılacak.

12 ilçemizde 1500 adet mitinge davet için bez afişler asıldı. ‘Haberim olmadı’ diyen kimse kalmaması için her bölgemize ulaştık." dedi. 

60 BİN TÜRK BAYRAĞI

YGS sınavına girecek öğrencilere başarılar dileyen Ceyhan, ulaşımla ilgili en ufak bir sorun yaşanmaması için dikkat ettiklerini, tedbirler alındığını söyledi. Cumhurbaşkanımızın geliş programını Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını kendilerinin de mitinge katılıma katkı sağladıklarını belirten Ceyhan, “Coşkulu, heyecanlı ve ‘iğne atsan yere düşmez’ deyimi çerçevesinde yüksek katılımlı miting olacak.  60 bin adet Türk Bayrağı ve hava durumuna göre bir miktar yağmurluk dağıtılacak. Alan daraltılmayacak. Kocaeli halkı, alanı dolduracak.” dedi.

İZMİT'TEN 41 BİN KİŞİ

İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz yaptığı açıklamada, İzmit’ten 41 bin kişilik katılım sağlayacaklarını söyledi. 

AK Partililer 20’şer kişinin yer aldığı 18 ekiple  bugün de Saraybahçe bölgesinde vatandaşları mitinge davet edip, Evet broşürleri ile karanfil verdiler. 

Ceyhan, Açılış Bayramı’na Cumhurbaşkanı ile hangi bakanların katılacağının henüz belli olmadığını belirtti. 

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