Yarın sahalar miniklerin

M.Ali Kağıtçı, Avni Kalkavan, Büyükşehir Belediyesi, Kavaklı ve Metin Oktay sahalarında çok büyük yoğunluk yaşanacak. M.Ali Kağıtçı’da ilk maçlar 10.30’da başlayacak, 41 FK-Bağçeşmespor ve KYÖD Spor-Kartepe Belediyespor takımları puan mücadelesi yapacak. Avni Kalkavan’da 11.00’de başlayacak maçlar, 14.30’da Güneşspor-Kullarspor müsabakası ile tamamlanacak.