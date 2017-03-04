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Yarın sahalar U-13’lerin

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Yarın sahalar U-13’lerin
Bugün başlayan U-13 Ligi’nde yoğunluk yarın yaşanacak.

2004, 2005 ve 2006 doğumlu oyuncuların yer aldığı U-13 Ligi’nde 74 takımın 10 grupta mücadele edeceği ligde 22 takım Play-Off’a yükselecek. 8 ve 9’lu gruplarda ilk üç, 7’li gruplarda ilk iki, 6’lı gruplarda ise ilk takım Play-Off’a kalacak. Play-Off maçlarının ardından son 4 takım ilimizi Türkiye Şampiyonası’nda temsil edecek.

HER SAHADA MAÇ VAR

U-13 Ligi’nde yarın neredeyse her sahadan maç oynanacak. Arslanbey Stadı’nın gündeminde iki maç var. 12.00’de Kartepe Belediyespor ile KYÖD spor takımları karşılaşacak. Bu maçtan hemen sonra da Arslanbey Organize Sanayispor ile Çenesuyu Plajyoluspor takımları ilk puanlarını almaya çalışacak. Değirmendere, Karamürsel ve Derince sahalarını gündeminde de ikişer maç var.

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