Yarın yoğunluk U-14’lerde olacak

Kötü hava koşulları yüzünden iki haftadır küçük yaş gruplarında maçlar oynanamıyor.

Küçük yaş gruplarında heyecan bugün U-14, U15 Ligi Play-Off, U-17 Ligi Play-Off ve U-19 Ligi maçları ile devam edecek. Bugünkü yoğunluk U-14’lerde yaşanacak.

M.ALİ KAĞITÇI’DA İKİ CEPHANELİK’TE 3 MAÇ VAR

U-14 Ligi’nde iki hafta önce ertelenen maçlar yarın oynanacak. M.Ali Kağıtçı Stadı’nın gündeminde iki maç var. 13.00’de başlayacak maçta İzmit GB-H.Hızır Şafakspor, hemen ardından da KYÖD Spor-Körfez GB müsabakaları oynanacak. Cephanelik Stadı’nda ise ilk maç 11.00’de Yenişehir-Çınarlıspor arasında olacak. Yeşilovaspor-Derince Birlik ve Üçyoldoğu-Yeni Kandıra bu sahada günün diğer maçları.

U-15 PLAY-OFF’TA DEMİRSPOR İLE KARAMÜRSEL İY MAÇI OYNANACAK

U-15 Ligi Play-Off’ta şampiyonluk yarışı yapan iki takım derince Demirspor ile Karamürsel İY takımları, kozlarını Derince Stadı’nda paylaşacak. 5 puanla averajla zirvede yer alan Demirspor ile 4 puanlı Karamürsel İY arasındaki maç 14.30’da başlayacak. U-17 Play-Off’ta da yarın tek maç var. A Grubu’na dahil maçta Gebzespor ile Yuvacıkspor takımları Metin Oktay Stadı’nda 15.00’de karşılaşacak.