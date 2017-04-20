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"Yarının Türkiye’si, bugünün Türkiyesi’nden güçlü olacaktır"

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"Yarının Türkiye’si, bugünün Türkiyesi’nden güçlü olacaktır"
AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ı makamında ziyaret etti, seçim sonuçlarını değerlendirdi. 

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ı makamında ağırladı.

Ziyarette konuşan AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, “Cumhuriyet tarihindeki sistem değişikliği için aziz milletime başvurduk. Onlar da bunun için ‘evet’ kararı verdi. Teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız ve AK Parti’ye gönül verenler ile iyi bir kampanya yürüttük. Seçim bitti, kazanan Türkiye oldu. Sadece ‘evet’ diyen değil, hayır diyen de kazandı. Şimdi bizler halkımızın bize verdiği sorumluluğu yerine getireceğiz Milletimiz ne derse biz onu yapmaya devam edeceğiz. Bugün Başkanımızı ziyaret ettik. Kendisi seçim sürecinde büyük gayret sarf etti. İnşallah yarının Türkiye’si, bugünün Türkiyesi’nden çok daha güçlü olacaktır” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ziyareti nedeniyle AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’a teşekkür ederken, “16 Nisan’da yaptığımız referandum, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimiydi. Halkımız güzel ve doğru bir tercih yaptı. Kazanan Türkiye oldu, insanlık alemi oldu, mazlumlar oldu. Yeni bir sistemde daha hızlı ve güçlü hareket edebilen bir Türkiye’yi inşa edeceğiz. Sonuçlar ilçemize, ilimize ve Türkiye’ye ve insanlık alemine hayırlı olsun” ifadesini kullandı.

AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ziyaret sonrasında AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem ile birlikte Körfez eski Belediye Başkanı Yunus Pehlivan’ı evinde ziyaret etti.

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