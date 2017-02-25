Yarınki maça basın dahil ücretsiz kimse girmesin

Adeta nefesimizi tuttuk, yarınki Karacabey maçını bekliyoruz. Hafta başı Hodri Meydan Taraftar Lideri Özgür Taşkıran, maç biletlerine ilgi gösterilmesini, maçı dolu tribünler önünde oynamanın dışında yönetime ödemeler için ciddi bir kaynak sağlanması gerektiği mesajı verdi. Sevgili Uğur Koştur kardeşim de sosyal medyada, “Kombinesi olanlar da bilet alsın, kulübün paraya çok ihtiyacı var” diye bir paylaşımda bulunmuş. Ben de altına yorum yaptım, “Kesinlikle katılıyorum. Hatta bu maçta basın tribününe girişte de bilet satılsın” önerisinde bulundum. Konuyu, daha doğrusu önerime köşemde de yer vermek istedim.

MADEM ZİNCİRİN BİRER HALKASIYIZ

Hep diyoruz ya, yönetim, takım, taraftar, basın hepimiz zincirin birer halkasıyız diye. Madem öyle günü geldiğince elimizi uzatmalıyız. Sadece haberlerimizle, yorumlarımızla değil, gücümüz oranında parasal olarak da katkımızı yapmalıyız. Kurum olarak, şahsım olarak yarınki maçta basın tribününde bilet uygulaması yapılması taraftarıyız. Diğer basın kuruluşlarının da sıcak bakacağı düşüncesindeyim. Yarınki maça ücretsiz bir tek kişi bile girmesin. Umuyorum ki, yapılan çağrılar, davetler karşılığını bulur. Satışa çıkartılan tüm biletler tükenir, elinde kombinesi olanlar da bu maç için ayrıca bilet alarak maça girer ve basın tribününde de bilet satışı yapılır.

KARACABEYSPOR’A DİKKAT

Bu arada, dün bir dostum telefon etti, Karacabey takımıyla ilgili uyarıda bulundu. Bursa ekibinin ilk yarının son haftalarındaki Gölcükspor maçını izleyen dostum, “Kesinlikle yabana atılmayacak bir takım. Savunmayı önde kuruyorlar, 1 ve 2.bölge birbirine yakın oynuyor. En belirgin özellikleri defansta çok sert oynuyorlar, rakibi yıldırıyorlar Orta sahaları iyi” dedi. Sevgili Necip Öztaş Hocam da Tv programında rakibin ligin en çok gol atan takımlarından biri olduğuna dikkat çekerek, dikkatli olunması gerektiğine işaret etmişti. Rakibin aşağıda olmasına bakıp aldanmayalım. Manavgat maçındaki hataya düşmeyelim.

Haksız, yakışıksız suçlamalar

Çarşamba günü Süper Lig B Grubu’nda sondan bir önceki hafta maçları vardı. Derince Belediye ve Sultanorhan işi bitirmişti. Gözler üçüncülük yarışı yapan üç takımın maçına çevrilmişti. Doğantepe-Tavşancıl, Derbent de Kandıra engellerini kolay geçti. Çınarlı’nın Sultanorhan deplasmanında takılabileceği beklentisi vardı. Ancak Yeşil-Beyazlılar maçın başlarında bulduğu golle üç puanı aldı. İddialı üç takım kazanınca, düğüm son haftaya kaldı. Tabi puan olarak önde olan Doğantepe avantajlı konumda. Son hafta maçları yarın oynanacak. Doğantepe 3 puan gerisindeki Derbent’e konuk olurken, Çınarlı da Değirmendere ile karşılaşacak.

DEĞİRMENDERE ÇIKMAZSA VEBAL ALTINDA KALIR

Hiçbir iddia ve endişesi olmayan Değirmendere’nin son maça çıkmayacağı yönünde bir duyum aldık. İl Temsilcisi Mithat Ağa’ya sorduğumda kendilerine resmi bir başvuru olmadığını söyledi ve ekledi, “Böyle bir durum olmamalı. Bizzat Değirmenderespor kulübünü arayıp konuştum, mutlaka maça çıkmamaları gerektiğini söyledim” dedi. Ligin kaderinin bağlı olduğu maçlardan biri. Değirmenderespor sahaya çıkmalı ve her maçta olduğu gibi gücü yettiğince mücadele etmeli. Aksi takdirde vebal altında kalırlar, çok büyük tepki alırlar. Değirmenderespor gibi bir camiaya yakışmaz.

“SATILAN MAÇLARI DA KONUŞUN”

Bu arada çarşamba günü Gebze’de oynanan Çınarlı’nın kazandığı maçla ilgili sosyal medyada Derbentspor camiasından birilerinin suçlamalarına, ithamlarına rastladım ve üzüldüm. Birisi, “Çınarlı’nın Derince Belediye Demirspor’u nasıl yendiğini sorgulamayan yerel basın, Sultanorhan’ın nasıl kaybettiğiyle de ilgilenmeyecektir” diye yazmış. Bir başka paylaşımda ASKF yönetim kurulu toplantısına, “Satılan maçları da konuşun” mesajı gönderilmiş. Maç satmayı o kadar basit, kolay sanıyorlar ki, böyle atıp tutuyorlar. Kesinlikle bu ithamları yapanları kınıyorum. Çınarlı’nın Play-Off’u garantilemiş Sultanorhan’ı yenmesi sanki çok garipmiş, imkansızmış gibi. Çınarlı’nın bir önceki hafta şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Derince Belediye’yi yenmesi nasıl doğalsa, Sultanorhan karşısındaki galibiyeti de o kadar olağandır.

DERBENT SUÇU KENDİSİNDE ARASIN

Çınarlıspor’un veya Sultanorhan’ın avukatı değilim, suçlamada bulunanlara düşmanlığım da yoktur. Doğru bildiğimi, inandığımı yazıyorum. Öyle işine gelmeyen her sonuçta şaibe arayanları, elinde bir belge kanıt olmadan bu tür ithamlarda bulunanları şiddetle kınıyorum. Derince Belediye Demirspor’un Çınarlıspor’un Sultanorhanspor’un günahını alanları Allah’a havale ediyorum. Ayrıca Derbentsporluların gelinen noktada birilerini suçlamadan önce kendilerine bakmalarında fayda görüyorum. Sen küme düşmüş takıma iki maçta 5 puan kaybet, sonra çık başkalarına suç at. Bırakın ikisini, Derbent, Başaranspor maçlarından birini bile kazanmış olsa son haftaya büyük avantajla girmiş olurdu. Derbent onca para harcayıp bu sezon Play-Off dışında kalırsa bunun suçlusu, sorumlusu bizzati kendisidir.

Son olarak yine hafta içi oynanan 1.Küme A Grubu maçlarına kısaca bakalım. Arapçeşme şampiyon oldu, Suadiye ile Başiskele ise Play-Off’ kaldı. Gebze temsilcisini kutlayalım. Suadiyespor ile Başiskele Belediyespor’un Play-Off’a kalmasını, başka anlamda Süper Lig umutlarını sürdürmesine çok sevindiğimi de belirtmek isterim. Tabi Bekirderespor’un ligde kalması da beni mutlu etti.