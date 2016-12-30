  • BIST 77.895
  • Altın 131,188
  • Dolar 3,5210
  • Euro 3,7105
  • Kocaeli 2 °C

Yarınki rakip Düzyurt

»
Yarınki rakip Düzyurt
Ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını Antalya’da sürdüren Kocaelispor, kampta ikinci hazırlık maçın pazar günü Trabzon 3.Lig takımlarından Düzyurtspor ile oynayacak. Kervansaray Oteli sahasından ki maç 15.00’de başlayacak.

İLK MAÇINDA ZONGULDAK’I 2-1 YENMİŞTİ
Hafta başından beri Antalya’da kampta bulunan Kocaelispor, ilk hazırlık maçı dün 2.lig takımlarından Zonguldak Kömürspor ile oynamıştı. Rakibin Burak Özbakır ve Oğuzhan Türkmen’in attığı gollerle 2-1 yenen Yeşil-Siyahlı ekip, ikinci maçında Trabzon Düzyurt karşısında sınav verecek. Teknik ekibin ilk maçta olduğu gibi, kadroda bulunan tüm oyunculara bu karşılaşmada da şans vermesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ BOZÜYÜK VİTRA İLE OYNUYOR
Kocaelispor, daha önceki programa göre Antalya kampında üç hazırlık maçı oynayacaktı. Teknik heyetin isteği doğrultusunda 2 Ocak Pazartesi günü de Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. Bozüyük Temsilcisi,  BAL 12.Grup’ta Gebzespor ve H.Yıldızspor’un grubunda yer alıyor. Teknik ekibin bu maçta daha çok genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. Kocaelispor, Antalya’da son hazırlık maçın 5 Ocak’ta Afyonspor ile oynayacak.

Bu haber toplam 119 defa okunmuştur
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • U-17 Play-Off’ta Demirspor kazandı30 Aralık 2016 Cuma 16:15
  • U-19’larda 5 maçtan sadece biri oynandı30 Aralık 2016 Cuma 16:12
  • Amatör maçlar ertelendi30 Aralık 2016 Cuma 04:06
  • Kocaelispor, Antalya’da ilk maçında galip: 2-129 Aralık 2016 Perşembe 16:49
  • Darıca GB, çok büyük iş başardı29 Aralık 2016 Perşembe 16:48
  • Vali Güzeloğlu, spor basını ile buluştu29 Aralık 2016 Perşembe 14:39
  • Körfez küçük kızlarda şampiyon: ULUĞBEY29 Aralık 2016 Perşembe 14:38
  • Genç kızlar voleybolda yarı finalistler biri dışında belli oldu29 Aralık 2016 Perşembe 14:34
  • U-14’lerde T.Defnespor ve G.Karadenizspor kazandı29 Aralık 2016 Perşembe 14:24
  • Ç.Balaspor, ara transferi bekliyor29 Aralık 2016 Perşembe 14:21
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • Tramvay’da hedef: 21 Nisan
    • Unut Gitsin
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti