Yarınki rakip Düzyurt

Ligin ikinci yarısı öncesi çalışmalarını Antalya’da sürdüren Kocaelispor, kampta ikinci hazırlık maçın pazar günü Trabzon 3.Lig takımlarından Düzyurtspor ile oynayacak. Kervansaray Oteli sahasından ki maç 15.00’de başlayacak.

İLK MAÇINDA ZONGULDAK’I 2-1 YENMİŞTİ

Hafta başından beri Antalya’da kampta bulunan Kocaelispor, ilk hazırlık maçı dün 2.lig takımlarından Zonguldak Kömürspor ile oynamıştı. Rakibin Burak Özbakır ve Oğuzhan Türkmen’in attığı gollerle 2-1 yenen Yeşil-Siyahlı ekip, ikinci maçında Trabzon Düzyurt karşısında sınav verecek. Teknik ekibin ilk maçta olduğu gibi, kadroda bulunan tüm oyunculara bu karşılaşmada da şans vermesi bekleniyor.

PAZARTESİ GÜNÜ BOZÜYÜK VİTRA İLE OYNUYOR

Kocaelispor, daha önceki programa göre Antalya kampında üç hazırlık maçı oynayacaktı. Teknik heyetin isteği doğrultusunda 2 Ocak Pazartesi günü de Bozüyük Vitraspor ile karşılaşacak. Bozüyük Temsilcisi, BAL 12.Grup’ta Gebzespor ve H.Yıldızspor’un grubunda yer alıyor. Teknik ekibin bu maçta daha çok genç oyunculara şans vermesi bekleniyor. Kocaelispor, Antalya’da son hazırlık maçın 5 Ocak’ta Afyonspor ile oynayacak.