Yarış, İzmit için olacak

Mart 2019’da yerel seçimler var. İlimizde 13 belediye bulunuyor: Büyükşehir ve 12 ilçe belediyesi. Ama nedense herkesin gündeminde İzmit Belediyesi farklı bir yer tutuyor.

Büyükşehir Belediyesi için çok fazla hesap yapılmıyor. Gebze için öyle, Başiskele de öyle. AK Parti için de varsa yoksa İzmit; CHP için de varsa yoksa İzmit. Üstelik, her iki partinin içinde de İzmit adayı olmayı isteyen önemli isimler var.

Ben Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde AK Parti’nin yeni bir aday göstereceğini tahmin ediyorum. Eğer böyle olmazsa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Metal yorgunluğu” tezi havada kalacaktır. Fikri Işık, AK Parti’nin Büyükşehir Adayı olması en muhtemel isim.

Büyükşehir için CHP’ye dönüp baktığınızda, ortada çok konuşulan bir isim yok. Aslında CHP’in gündeminde pek fazla Büyükşehir yok. İlk akla gelen isim Prof.Dr.Hurşit Güneş. Hurşit Hoca birkaç ay önce ismi ortaya atıldığında karşısındakini konuşturmuyor, “Ben yerel siyasete bulaşmam. Aday olmam” diyordu. Son görüşmemde havasını değişmiş hissettim. Bazı şartlar yerine getirilirse, Hurşit Güneş, CHP’nin Büyükşehir adayı olabilir.

Tabii, Büyükşehir seçimi üzerinde çok hesap yapılacak. Meral Abla Partisi, MHP, Saadet Partisi kimleri aday gösterir? Bu partilerin seçmenine hangi aday yakın gelebilir? Bunların hepsi tartışılacak, ölçülecek.

İzmit’e gelince. AK Parti’de sanıldığından çok fazla aday adayı var. Nevzat Doğan 3’üncü kez İzmit adayı olmayacağını çok net biçimde açıklamıştı. Aslında siyaset üzerinde hesap yapan herkesin birleştiği bir görüş var. Nevzat Doğan İzmit’te yeniden aday olsa kazanır. Ya da şöyle izah edelim, İzmit’te seçim kazanma şansı en yüksek AK Parti Adayı Nevzat Doğan olur.

Doğan adaylık konusunda devreden çıkınca, AK Parti içinde hareket çoğalıyor. Halil Vehbi Yenice’nin gönlünde İzmit Belediye Başkanı olmak vazgeçilmez bir tutku. İlyas Şeker’in M.Akif Yılmaz’ın İzmit adaylığı için milletvekilliğinden vazgeçebilecekleri konuşuluyor.

Geçen gün misafirimdi, sohbet ettik. Yeniden İzmit İlçe Başkanı olmayan Ali Korkmaz, kendisini işlerine adamış. Sahibi olduğu Bilgi Köprüsü Eğitim Kurumları’nı büyütüyor. Ali Korkmaz, manav. Tepeköylü. Edebiyat öğretmeni. Bilgi Köprüsü’nü İzmit’in en büyük, en iddialı eğitim kurumu haline getirmek için önemli yatırım yapıyor. Ama siyasetten kopmuş değil. İzmit adaylığını düşündüğünü hissettim.

CHP’ye gelince. Selman Yıldırım, 2014’ten beri aday adayı. Çok çalışıyor. Üstelik şimdilik önde görünüyor. Ama Selman Yıldırım’a karşı CHP içinde bloklaşma var. Hüseyin Erol bu konuda devrede. CHP içindeki İzmit yerlileri, “Artık bu dönem bir Gürcü olmasın. İzmit’in yerlisi, İzmit’i çok iyi bilen bir aday ile halkın önüne çıkalım” diyorlar. Milletvekili Fatma Hanım’ı çok arzulayanlar var. Hala Cüneyt Hoca var. CHP içindeki adaylık yarışı da çok sıkı geçecek. Hele adaylar belli olsun. Büyükşehir seçiminden çok İzmit seçimi heyecanına odaklaşacağımız konusunda bahse girebilirim.

Türkiye ile Irak kararlılığı Barzani’yi kötü sıkıştırdı

Dış politika konusunda önemli hatalar yaptık. Kuzey Irak’taki Bölgesel Kürt yönetimi lideri Mesut Barzani’ye fazla yüz verdik. Adamın petrolünü sattık. Memuruna maaş ödeyemeyince, çuval dolusu para gönderdik. Barzani ile dostluk uğruna, bir dönem Irak merkezi hükümeti ile aramızı açtık. Ama Barzani, yine kalleşlik yaptı. 25 Eylül’de bağımsız Kürt devleti olmak için referanduma gitti.

Referandumdan kendince istediği sonucu da aldı. Ama bu aşamadan sonra, Türkiye ile Irak merkezi hükümeti el ele verdiler. İran da destek oldu. Şimdi Barzani, o referandumu yaptığına bin pişman. Irak ordusu güneyden girdi. Türkiye kuzeyden kararlılığını gösterdi, hava trafiğini kesti, sınırları kapattı.

Kuzey Irak lideri Barzani şimdi burnunu çıkartamıyor. Geri adım atmanın yollarını arıyor. Referandum sonuçlarını dondurduğunu açıklamak zorunda kaldı. Bir dönem bizim hükümetimizi Barzani de kandırmıştı. Ama başını taşa çarptı.

ABD devrede. Avrupa devrede. Belki günün birinde, Türkiye’nin güneyinde bağımsız bir Kürt Devletini kurduracaklar. Ama görünen o ki, bu yakın gelecekte olmayacak. En azından Barzani’ye kısmet olmayacak.

İl Başkanları Cumhuriyet Bayramı törenine birlikte, kol kola gidecek

Pazar günü 29 Ekim. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 94’üncü yıldönümü. İzmit’te tören hazırlıkları yapıldı. Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da 7 siyasi partinin il başkanları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na birlikte katılacaklar. Geçen yıl birlikte Yürüyüş Yolu’nda yürümüşlerdi. Bu yürüyüş öncesi tatil günü sabahı Yürüyüş Yolu güzergahından bütün araçlar kaldırılmış, halk rahatsız edilmişti. Bu defa böyle bir şey yapmıyorlar. Şemsettin Ceyhan öncülüğünde 7 il başkanı Yürüyüş Yolu’na çıkmayacak. Ama Valilik tarafından düzenlenecek resmi törenlere birlikte katılacaklar. Yan yana duracaklar. Siyasette her zaman çekişmenin değil, bazen dostluk ve kardeşliğin önde olabileceğini gösterecekler. 7 İl Başkanı ile birlikte, umarım bu tür bayramlara pek katılmayan 11 milletvekilimiz de 29 Ekim töreninde birlikte olurlar. Güzel bir Cumhuriyet tablosunu İzmit’ten yaratabiliriz.

Faruk Kurtuldu için

İzmit’in çınarlarının tek tek aramızdan ayrılışı, beni gerçekten çok etkiliyor. Son olarak Faruk Kurtuldu’nun vefat haberini aldık. Dün toprağa verildi. Faruk Kurtuldu da İzmit için çok önemli bir insandı. Makedonya’dan çocuk yaşta göç etmiş, İzmit’te tatlıcılık, pastacılık konusunda öncü olmuştu.

Hijyen çok önemliydi Aspava Pastanelerinin kurucusu Faruk Kurtuldu için. Sabahları börek yemeyi, O’nun yüzünden alışkanlık yapmıştım. İşinin gerçek ustasıydı. Tatlıcılar Odası Başkanlığı yaptı. Faruk Kurtuldu da benim yıllardır değişmez okurlarım arasındaydı. Yazdığım yazıyı beğendiği zaman arar, beğenmediği zaman da bir büyüğüm olarak görüşlerini anlatırdı.

Tek tek eksiliyor İzmit. Faruk Kurtuldu’nun vefatı da önemli bir kayıptır. Kendisine Allah’tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Evlatlarına hatırlatmak isterim ki, babaları çok değerli bir isim bıraktı.