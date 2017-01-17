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Yarıyıl tatili başlıyor

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Yarıyıl tatili başlıyor
Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen cuma günü tatile girecek

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen 20 Ocak Cuma gününden itibaren yarıyıl tatiline girecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, 20 Ocak Cuma günü sona erecek.

Cuma günü yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen yarıyıl tatiline girecek. İki haftalık yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem, 6 Şubat'ta başlayacak. Eğitim öğretim yılı 9 Haziran'da tamamlanacak.

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