Yaş kararları açıklandı

Başbakan Binali Yıldırım başkanlığındaki YAŞ toplantısı sona erdi. Toplantıda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarında değişiklik olduğu belirtiliyor.

6 GENERAL VE AMİRAL BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLDİ

Yüksek Askeri Şura toplantısı kararlarına göre, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumları karara bağlandı.

Buna göre, 30 Ağustos 2017 tarihinden geçerli olmak üzere 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi etti. Kararla 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

Açıklamada, "Bir üst rütbeye terfi eden ve görev süreleri uzatılan general/amiral ve albayların, yeni rütbe ve görevlerinin aziz milletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak aramızdan ayrılacak olan değerli silah arkadaşlarımıza hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Çankaya Köşkü'nde yapılan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı sona erdi. Toplantı, 4 saat sürdü. TSK'nın yeni komuta kademesi için açıklama bekleniyor. Toplantıda Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlarının değiştiği belirtiliyor.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Yaşar Güler'in, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Adnan Özbal'ın, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ise Hasan Küçükakyüz'ün getirildiği belirtiliyor. Jandarma Genel Komutanlığı görevine ise henüz kimin geldiği bilinmiyor. Medyada Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Veysel Kösele'nin getirileceğine dair haberler yapılıyordu.

Yüksek Askeri Şura, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında olağan toplantısı Çankaya Köşkü'nde yapıldı. Çankaya Salonu'nda yapılan toplantıda konuşan Başbakan Yıldırım, 2017 yılının ilk YAŞ toplantısını gerçekleştirdiklerini bildirdi. Türkiye'nin, bulunduğu coğrafya bakımından önemli siyasi, toplumsal, güvenlik olaylarının cereyan ettiği bir bölgenin merkezinde yer aldığını belirten Yıldırım, "Bu zor coğrafyada güvenliğimize yönelik iç ve dış tehditler söz konusudur." dedi.

"ÜÇ TERÖR ÖRGÜTÜYLE MÜCADELE SÜRMEKTEDİR"

15 Temmuz alçak darbe girişimiyle birlikte bölücü terör örgütleri yanında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) de mücadele edilmesi gereken en önemli konu haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"An itibariyle Türkiye, üç terör örgütü ile aynı anda amansız mücadele sürdürmektedir. Bunlar bölücü terör örgütü, FETÖ ve DEAŞ terör örgütüdür. Şu hususu özellikle ifade etmek isterim. Bölücü terör örgütü ile mücadele, özellikle son bir yıl içerisinde çok başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Özellikle geçen yıl ağustos başında karar verdiğimiz taarruz amaçlı mücadele stratejisi ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile diğer güvenlik birimlerimizin tam bir koordinasyon içerisinde çalışmaları, beklenen sonucu vermiş ve bölücü terör örgütü ile mücadelede çok anlamlı bir seviyeye gelinmiştir."

Başbakan Yıldırım, son dönemde gençlerin dağa çıkışlarının önemli ölçüde azaldığına dikkat çekerek, teröre destek veren yerel yöneticilerin görevlerinden uzaklaştırılarak haklarında hukuki süreç başlatıldığını, diğer yandan bölücü terör örgütünün siyasi destekçilerine yönelik hukuki sürecin TBMM dokunulmazlıkları kaldırıldıktan sonra hız kazandığını, bu alanda elde edilen sonucun dikkat çekici olduğunu belirtti.

"ENTEGRE SINIR GÜVENLİĞİ PROGRAMI SÜRATLE DEVAM EDİYOR"

Bölgede proaktif mücadele devam ederken özellikle güney sınırlarından terör unsurlarının sızmalarının önlenmesine yönelik sınır güvenliği tedbirlerine de hız verildiğini vurgulayan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Entegre sınır güvenliği programı süratle devam etmektedir ancak fiziki sınır güvenliği tamamen bitirilinceye kadar karadan Fırat Kalkanı Operasyonu ile güneyden bölücü terör örgütü ve DEAŞ unsurlarının sızmasını önlemeye yönelik tedbirler alınmıştır. Aynı zamanda hava ve kara harekatları marifetiyle terör örgütü unsurları ülke sınırlarına girmeden etkisiz hale getirilmektedir. Bütün bu tedbirlere rağmen mücadele henüz bitmemiştir. Güney sınırlarımızdaki ülkelerde mevcut olan istikrarsızlık, otorite boşluğu ve iç savaş, terörle mücadelemizin önündeki en büyük tehdittir. Güvenlik esaslı mücadele devam ederken aynı zamanda ekonomik sosyal rehabilitasyon projelerinin hayata geçirilmesi de hayati öneme sahiptir. Bu cümleden olmak üzere cazibe merkezleri programı başlatılmıştır. Ayrıca çukur siyaseti sonucu ortaya çıkan tahribatın giderilmesine yönelik çalışmalar süratle devam etmektedir."

"BAYRAK İNMEMİŞ, EZANLAR DİNMEMİŞTİR"

15 Temmuz hain darbe girişimi ve 16 Nisan anayasa değişikliğinin, bu sürecin en önemli olayları olduğuna işaret eden Başbakan Yıldırım, "15 Temmuz hain darbe girişimi milletimizin cesareti, Cumhurbaşkanımızın liderliği, hükümetimizin kararlılığıyla püskürtülmüş ve ülkemiz büyük bir felaketin eşiğinden dönmüştür. Asker üniforması içerisindeki terörist caniler ne yazık ki vatansever şanlı silahlı kuvvetlerimizin silah ve mühimmatını gasp ederek ülkeyi işgale kalkışmışlar ancak bunu başaramamışlardır. Şehit ve gazilerimiz olmuş ancak bayrak inmemiş, ezanlar dinmemiştir." dedi.

Ülke savunmasında can veren bütün şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sağlam siyasi irade ve vatan millet sevgisi ile bu yıkıcı süreçten hızlı bir şekilde çıkılması mümkün olmuştur. Bu vesile ile siz komutanlar başta olmak üzere bu kritik süreçte rol alan bütün TSK mensuplarına, jandarmamıza, polis teşkilatımıza, Bakanlar Kurulunda görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum."

"İÇ VE DIŞ TEHDİTLER HENÜZ BİTMEMİŞTİR"

Yıldırım, Türkiye'yi ilgilendiren iç ve dış tehditlerin henüz bitmediğini, ve devam ettiğine değinerek, Yunanistan ile Ege'deki adalar konusu, Kıbrıs konusu, Kuzey Irak'ta referandum düşüncesi, Suriye'nin geleceği gibi konuların yakın vadede Türkiye'yi meşgul etmeye devam edecek sorunlardan sadece birkaçı olduğunu bildirdi.

Körfez krizi, Kuzey Kore'deki gelişmeler, Avrupa Birliği-Türkiye ilişkileri, Yemen, Libya, Filistin-İsrail konularının da bölgesel ve küresel sorunlar olarak önümüzdeki süreçte potansiyel riskler olarak varlığını sürdüreceğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bütün bu zor şartlar altında gerçekleştirdiğimiz anayasa değişikliğiyle 94 yıllık yönetim geleneğimizde köklü bir değişikliğe gidilmiştir. Parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş olarak adlandırabileceğimiz bu değişiklik ülkemizin gelecek yıllarını istikrar ve güven bakımından teminat altına alacaktır. Yeni sistem üniter yapıyı daha da tahkim etmiş, sürekli iktidar, kalıcı istikrarı garanti altına almıştır. Bu değişik ülkemizin bulunduğu zor coğrafyada karşılaşabileceği kritik iç ve dış gelişmelere karşı koyabilmek için çok önemli bir imkan sağlamıştır. Hedefimiz Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin daha da ilerisidir.

Bölgede ve dünyada gelişen tehditlere göre kendisini yenileme, savunma ve caydırıcılık kabiliyetini tamamlamaya deruhte etmiş bir TSK, hepimizin ortak hedefidir. Cumhuriyetimizin 100. yılına giderken güçlü millet güçlü ordu anlayışımızın gereğini her alanda yapmanın gayreti içerisinde olacağız. Bir yandan dostlarımızı arttıran, düşmanlarımızı azaltan dış politika eylemlerimize hız verirken diğer yandan savunma ve iç güvenlik ihtiyacımızı kendi kendimize yeterli olacak şekilde tahkim edeceğiz. Böylece sadece ülkemizin huzuru, milletimizin birliği ve kardeşliğini sağlamış olmayacak aynı zamanda da bölgesel ve küresel barış ile huzura da önemli katkı sağlamış olacağız. Bu düşüncelerle tekrar siz değerli şura üyelerimize teşekkür ediyor, şura kararlarımızın milletimiz, ülkemiz ve Türk Silahlı Kuvvetleri için hayırlı olmasını diliyorum."

FİKRİ IŞIK BAŞBAKAN YARDIMCISI OLARAK KATILDI

Bazı bakanların ilk defa katıldığı şura toplantısında bazı isimler ise yeni görevleriyle masadaki yerini aldı.

Buna göre, daha önce Adalet Bakanı olarak YAŞ'a katılan Bekir Bozdağ, bu kez başbakan yardımcısı unvanıyla toplantıya kaldı. Fikri Işık da daha önce Milli Savunma Bakanı olarak katıldığı toplantıda başbakan yardımcısı olarak görev aldı. Başbakan Yardımcıları Recep Akdağ, Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise toplantıya ilk defa katıldı.

Daha önce Yüksek Askeri Şura toplantısına başbakan yardımcısı unvanıyla katılan Nurettin Canikli ise bu kez Milli Savunma Bakanı olarak masada yerini aldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ONAYININ ARDINDAN DUYURULACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantının ardından YAŞ üyelerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 18.00'de akşam yemeği verecek.

YAŞ toplantısında alınan kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Öte yandan, toplantı dolayısıyla Çankaya Köşkü çevresinde güvenlik önlemleri alındı.



YENİ KOMUTA KADEMESİ BELLİ OLACAK

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak'ın görev süresi doluyor. Normal şartlarda emekliye sevk edilmesi gereken Çolak'ın görev süresinin bir yıl uzatılması ihtimal dahilinde. Orgeneral Çolak emekli olursa yerine en güçlü iki aday Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar.

Bu yıl Kara Kuvvetleri'ne atanacak ismin 2019'da Genelkurmay Başkanı olma yolu da açılmış olacak. Salih Zeki Çolak'ın görev süresinin uzatılması halinde ise Güler ve Dündar'ın mevcut görevlerine devam etmeleri bekleniyor.



DENİZ VE HAVADA EMEKLİLİK

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise daha önce görev süresi iki kez uzatılan ve dört yıldır bu görevde olan Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun emekliye ayrılması bekleniyor. Bostanoğlu'nun emekliliği halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Veysel Kösele'nin getirilecek.

Emekli olması beklenen bir diğer Kuvvet Komutanı ise Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal. Abidin Ünal'ın emekli olmasi halinde yerine Muharip Hava Kuvveti ve Hava Füze Savunma Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz'ün gelmesi bekleniyor. Henüz yaş haddine girmeyen Orgeneral Ünal'ın görev süresinin bir yıl daha uzatılabileceği de belirtiliyor.

İHA