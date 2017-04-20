YAŞADIĞINIZ BÖLGEYİ İYİ TANIMAK TURİZME KATKIDIR

Turizmin dünya ve Türkiye için önemi malum. Herkes ülkemizde ve bölgemizde turizmin gelişmesini istiyor ama beklediğimiz oranda gelişmiyor. Tarih, doğa, kültür açısından harika turizm değerlerimiz var, tanıtmakta zorlanıyoruz veya yok yere kaybediyoruz.

15-22 Nisan Turizm haftası olarak kutlanıyor. Turizmin önemi, bölgesel değerlerimiz anlatılacak. Her ilde İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri çeşitli programlarla turizm bilincinin yerleşmesine katkıda bulunacaklar. Yeterli mi? Elbette değil. Çünkü, turizm sadece devletin, kurumların değil, o ülkede yaşayan her vatandaşın da sorumluluğunda. Vatandaş turizm değerlerine sahip çıkarsa, korursa, korunmasına destek olursa, hatta turizm değerlerinin farkında olursa, katkıda bulunursa turizm gelişecek.

Ülkemizde yıllardır turizmin istenen düzeyde olmamasının sebeplerinden biri de vatandaş olarak turizme sahip çıkmamamızdan kaynaklanıyor olabilir mi? Turizm ile ilgili bir iş yapalım veya yapmayalım, turizm değerlerinin farkında ve bilincinde olmak, değerleri korumak, sahip çıkmak bir vatandaş sorumluluğu.

Oysa hepimiz biliyoruz ki bir çok turistik değer ya talan edilmiş, ya çöp ile kirletilmiş, şu ya da bu şekilde değeri bilinmemiş yada küçümsenmiş. Yurt dışında gördükleri yerleri ballandıra ballandıra anlatan kişiler, aslında yaşadıkları bölgedeki değerlerin farkına varamamışlar.

Turizm önce insanların yaşadığı bölgeyi bilmesi, oradaki turistik değerleri fark etmesi ile başlar. Kocaeli’ de de görülmeye değer tarih ve kültür açısından önemli eserler, yapılar, bölgeler var. Belediyelerin bu konuda çalışmaları devam ediyor.

Bölge Değerlerimizin Farkına Varmalı

Ama biliyoruz ki bir çok kişi yaşadığı bölgedeki değerlerin farkında değil. Farkında olmadığı bir değeri de doğal olarak başkalarına anlatamıyor. Oysa ülkemizin neresinde yaşarsak yaşayalım önce kendi yaşadığımız bölgeyi tanımamız ve anlatmamız gerekmez mi? Kocaeli’nin çok göç alması ve şehirde yaşayanların aslında şehri benimsemeden sadece ekmek parası peşinde koşmayı düşünmesi şehrin benimsenmesini ve turistik değerlerin bilinmesini de engelliyor sanki. Oysa Kocaeli tarih, doğa, kültür açısından tüm ilçeleriyle oldukça zengin bir şehir.

Bu zenginlikleri sadece resmi kurumların anlatması yetmez, o şehirde yaşayanların da gidip görmesi ve çocuklarına da göstermesi gerek. Belediyeler bu konuda da kolaylıklar sağlıyorlar. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “ Gez gör Kocaeli” adıyla ücretsiz geziler, yürüyüşler düzenliyor. İzmit Belediyesi ve diğer ilçe belediyeleri tarih değerlerini ortaya çıkaracak çalışmalar yapıyor. Kocaeli halkına da bölgeyi tanımak kalıyor. Yani her konuda olduğu gibi her şeyi devletten beklememek, biraz da gayret etmek, bölgeyi tanımak için zaman ayırmak, bölgeyi, ülkeyi sevmek, turizm ile ilgili olumlu konuşmak, çaba içinde olmak başka bölgelerde, ülkelerde yaşayan kişilere bölgemizi olumlu anlatmak, meraklandırmak, gelmelerini, görmelerini sağlamak gerekiyor.

Bir çok kişinin transit geçtiği Kocaeli, bir çok yönden görülmeye, tanımaya, gezmeye ve zaman ayırmaya değen bir şehir. Kocaeli ve çevresine ilk yerleşimin M.Ö. yaklaşık 3000 yılında yapıldığını söylersek Kocaeli’nin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Kocaeli daima bir çekim merkezi olmuştur.

Sözün özü; Bölgelerimize turizm açısından da sahip çıkmak ve tanımak lazım. Turizm konusuyla ilgili yapılanları ve değerlerimizi göz ardı etmeden, bölge halkının da bu konuda sorumluluk üstlenmesiyle daha iyi noktalara gelebilir.