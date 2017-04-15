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Yasak başlıyor! Saat 18.00'dan itibaren...

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Yasak başlıyor! Saat 18.00'dan itibaren...
Yarın yapılacak Anayasa değişikliği referandumu ile ilgili propaganda dönemi, bugün saat 18.00’de sona eriyor.

Bu akşam saat 18.00’den itibaren yarın sandıklar açılana kadar her türlü propaganda faaliyeti yasak. 

AFİŞLER TOPLANACAK

 Seçim yasaları gereği,  bu akşam saat 18.00 itibariyle referandum için asılmış bütün afiş, bayrakların asanlar tarafından toplanmış olması gerekiyor. Ayrıca, ses düzeni kurulu araçlarla yayın yapılması da yasak. Yani günlerdir devam eden seçim gürültüsü ve kirliliği, bu akşam saat 18.00 itibariyle sonlanmış olacak. 

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