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Yasak parklara dubalı önlem

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Yasak parklara dubalı önlem
İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, araç parklarına karşı dubalarla önlem alıyor. 

Alemdar Caddesi, İnönü Caddesi ve Turan Güneş Caddesi ile Baç Durağı arasında kalan bölgelerde araç parklarını engellemek için demirden dubalar konuldu. Yetkililer, demir dubalar sayesinde araçların kaldırımlara park etmesinin önüne geçildiğini hatırlatarak, “Bazı araç sürücüleri, kaldırımların yayalara ait olduğunu unutup yasak olmasına rağmen araçlarını park etmektedir. Bunu önleyebilmek için böyle bir yönteme başvurduk. Yapılan uygulama ilk etapta oldukça yararlı oldu” dediler. 

Zabıta yetkilileri, bazı araç sürücülerinin dubara zarar verdiğini de hatırlatarak, “Vatandaşların ödediği vergilerle alınan dubalara zarar veren sürücüler, mobesa kameralarıyla tespit edilip haklarında cezai işlemde bulunulacak” uyarısında da bulundular.

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