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Yasal statü kazanıyorlar

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Yasal statü kazanıyorlar
Kocaeli Emlakçılar Derneği (KEMDER) Başkanı Alpay Hacıoğlu 2015 yılından bu yana devam eden uzun uğraşlar neticesinde emlakçılık mesleğinin yasal statü kazanması için önemli bir adım atıldığını duyurdu.

Dernek binasında düzenlenen basın açıklamasına KEMDER Başkanı Alpay Hacıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. Alpay Hacıoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“24 Mart 205 tarihinde ülkemizin yaklaşık 40 ilinde emlakçılar dernek ve oda başkanları, bu illerin ticaret odası başkanları olarak Emlak Danışmanlığı Kanun Tasarısı Mutakabatı için sektör temsilcileri ile bir araya gelerek “Emlak Danışmanlığı Kanun Tasarısı Mutakabat Metni “ başlığı ile mesleğin legal statü kazanması adına bizlerde KEM-DER adına şahsım ve yönetim kurulu üyelerimiz ile birlikte hazır bulunduk. O günlerde biz çifte bir heyecan içerisindeydik. Bir yandan mesleki gelecek çalışmaları öte yandan KEM-DER 'in dernek ötesi bir özveri ile ilimizde meslek odası kurma aşamasındaydık. Artık birçok ilin değerli yöneticileri ile bir araya gelmiş, uzun uğraşlar sonucu hazırlanan kanun taslağının altına “Bizler yasamızı istiyoruz” diye ortak imza altına almanın haklı ve mutlu gururunu yaşamaya başlamıştık. Aradan geçen zaman içinde şehir şehir toplantılarımız iller nezdinde devam etti. 

BAŞBAKAN TALİMAT VERDİ
Milletvekillerimizden müsteşarlarımızdan, ilgili bakanlıklarımıza sesimizi duyurmuş olarak kanun taslağı yüce meclisimizde ele alınmaya başlanmış ve nihayete yaklaştığımız şu günlerde Sayın Başbakanımızın talimatıyla daha hızlı bir ivme kazanmıştır. 27 Temmuz Perşembe günü İstanbul Tapu Kadastro Bölge müdürlerimizle ile yapılan toplantı neticesinde mesleğin 180 gün içerisinde yasal statü edinmesi ile ilgili olarak bir araya geldik. Sektör temsilcileri olarak bizlerde beklenti ve görüşlerimizi beyan etme imkanı bulduk. Bu toplantıda İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa, İstanbul Ticaret odası Komite Başkanı İbrahim Bozan, Bursa Emlakçılar Odası Başkanı Erdal Çelebi, Adana Emlakçılar Odası Başkanı Ülkü Uçar, Samsun Emlakçılar Odası Başkanı Mevlüt Oral, İzmir Emlakçılar Odası Başkanı Mesut Güleroğlu ve Kem-der adına ben görüşlerimizi beyan etmiş olup ve diğer illerdeki dernek ve oda başkanlarının görüş ve beyanlarının alınmasından sonra yasanın son halinin hazırlanmasına başlanacaktır.”

Ayşegül KALAYCI

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