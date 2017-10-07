Yaşam alanlarına dönüşüyorlar

Sipahiler ve Sevindikli Göletlerinin etrafında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Başkan İsmail Baran, Başkan Yardımcısı Levent Yılmaz ile birlikte yapılanlar hakkında bilgiler aldı. Başkan İsmail Baran, bölgede yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek, sadece çevre düzenleme değil, göletteki balık sayısının arttırılması noktasında da çalışma yapıldığını belirtti.

BALIK YAVRULARI BIRAKILDI

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, incelemeler sonrasında yaptığı açıklamada, “Gölümüzün etrafında düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarımız devam ediyor. Sadece çevre değil, gölet içindeki balık sayısını arttırmak için yavruları bırakıyoruz. Halkımız bu güzel bölgelerde dinlenirken, balık tutma imkânı da bulmuş olacak.

İSTEKLERİ GERİ ÇEVİRMEDİK

Sipahiler Göleti’nin etrafında çalışmalarımız tamamladık, hizmete açtık. Sevindikli Göleti için de halkımızın talepleri vardı. Şimdi orada düzenleme çalışması devam ediyor. 16 köyümüzde birçok piknik alanları oluşturduk. Göllerimizin halkın kullanımına açma noktasında yapılan çalışmalardan dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.