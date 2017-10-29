Yaşam Koçluğu garantiledi

Yaşam Koçluğu Play – Off’ları garantilerken, Nuh Çimento şansını son haftaya taşıdı

YAŞAM KOÇLUĞU – OFF’U GARANTİLEDİ

Özel Sporcular Ligi’nde mücadele eden ilimizden Yaşam Koçluğu ve Nuh Çimento takımları dün kritik müsabakalara çıktılar. Averajla ikinci sırada yer alan Yaşam Koçluğuspor lider Kütahya Çinikentspor ile karşılaştı. Başa baş geçen mücadelenin ardından Yaşam Koçluğuspor, Kütahya Çinikentspor’u 3-2 yenerek ligde puanını 19’a yükseltti, lider oldu. Bir diğer temsilcimiz Nuh Çimento ise karşılaştığı İzmir Hasan Tahsin takımını 3-0 yenerek ligde averajla dördüncü sıraya yükseldi. Yaşam Koçluğu, Play – Off’a katılmayı garantilerken, Nuh Çimento şansını son haftaya taşıdı. Ligde son iki sırada yer alan Yalova Özel Yıldızlar ve İzmir Hasan Tahsin takımları küme düştüler. İlk iki sıradaki takım ise Play – Off’a katılacak.