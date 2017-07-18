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Yaşamını yitiren kadının babası Kalın:"Ufak bir ameliyat dediler, yaktılar bizi"

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Yaşamını yitiren kadının babası Kalın:"Ufak bir ameliyat dediler, yaktılar bizi"

Yağ ve deri aldırma ameliyatından sonra yaşamını yitirdiği iddia edilen Dilek Utar'ın babası Necati Kalın, kızının ölümüyle ilgili doktor ve hastane hakkında suç duyusunda bulunacaklarını belirterek, "Doktor ve hastane hakkında şikayette bulanacağız, doktorlar kızımın iç kanamadan öldüğünü söylüyor. Tek istediğim, suçlu kimse cezasını çeksin." dedi.

Baba Kalın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının yaklaşık bir ay sonra oğlu Efe'nin sünnet düğününe hazırlandığını anlattı.

Kızının doktorun özel muayenehanesine tavsiye üzerine gidip görüştüğünü aktaran Kalın, "Doktor öyle güzel anlatmış ki 'Ameliyata bugün gireceksin, yarın sabah evine gideceksin.' Doktor ameliyatın çok basit olacağını aktarmış ama keşke basit olsaydı hiç de basit olmadı. O ameliyat evladımızı bizden aldı. Bizden kopardı. Bizim canımız yandı, evladımızı kaybettik. Herkes görsün, ibret alsın. Başka kimse bu hataya düşmesin. Kızım gençti, biraz kilolu olduğu için şık olmak istedi." şeklinde konuştu. 

Kalın, kendilerinin bu ameliyata razı olmadıklarını dile getirerek, defalarca ikaz etmesine rağmen kızının doktorun sözlerine kandığını söyledi.

- "Ufak bir ameliyat dediler, yaktılar bizi"

Ameliyat olacağı gün kızının eve gelerek elini öptüğünü ve kendisiyle vedalaştığını anlatan Kalın, "Sanki geri dönmemek üzere gitti, belki de malum oldu. Bilemiyorum. Yüreğimiz yanıyor. Kaybettik evladımızı, ufak bir ameliyat dediler, yaktılar bizi, yaktılar. Biz yandık başka kimseler yanmasın. Doktorlarına inansınlar ama iyice araştırsınlar hemen karar vermesinler. Evladım hemen karar verdi, bakın ne geldi başımıza. Evladımızdan olduk." diye konuştu.

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Kalın, kızının ameliyattan sonra konuşamadığını ve gözlerini sadece hareket ettirebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Sorularımıza göz hareketleriyle cevap veriyordu. Ertesi gün sabah nefessiz kaldığında doktorlar, 'Tekrar bir ameliyat gerek.' dedi. Aldılar götürdüler hala bekliyoruz evladımız gelecek oğluna sünnet yapacak. Haberimiz geç oldu, evladımız meğerse gözlerini kapatmış. Doktor ve hastane hakkında şikayette bulanacağız, doktorlar kızımın iç kanamadan öldüğünü söylüyor. Tek istediğim, suçlu kimse cezasını çeksin. O cezasını çekecek ama benim evladım geri dönmeyecek. Biz yandık, başkalarının canı yanmasın."

İzmit'te yağ ve deri aldırma ameliyatı geçiren 4 çocuk annasi Dilek Utar (36), operasyonun ardından rahatsızlanınca yoğun bakım ünitesine kaldırılmış, ameliyattan 1 gün sonra yaşamını yitirmişti.

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